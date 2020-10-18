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水溝驚見「斷肢女屍」詭異插土！他嚇到腿軟...網揭淒慘內幕：正宮好狠

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台南水溝驚見「斷肢女屍」詭異插土！他嚇到腿軟　揭死狀淒慘內幕：正宮好狠

▲男子看到「這」差點去收驚。（圖／翻攝自臉書／台南爆料公社）

圖文／CTWANT

人嚇人是會嚇死人的！一名男網友日前行經台南某地區大排水溝，走著走著發現路邊的泥土上有異狀，仔細看發現竟是「一具女屍」，當場嚇到腿軟。但當他再靠近看時，真相大逆轉，「嚇死我了，差點報警。」

男網友心有餘悸在《台南爆料公社》發文表示，當時覺得怪怪的，所以就慢慢往前查看，先是看見類似頭髮的東西，心想可能是破布或是其他東西，結果再前進看一下後當場腿軟，「竟然是一具女屍，嚇死我了。」

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台南水溝驚見「斷肢女屍」詭異插土！他嚇到腿軟　揭死狀淒慘內幕：正宮好狠

▲已經沒有利用價值的充氣娃娃被隨意拋棄路邊，路過網友嚇壞。（圖／翻攝自臉書／台南爆料公社）

從照片上可以看見，「女屍」斷肢、全身扭曲埋在土裡，死狀相當淒慘，不過仔細觀察，其實蠻塑膠的，且也沒有血跡，應是充氣娃娃。男網友說，「還好後來有再次確認，結果是人家丟棄的小三。」讓他非常傻眼。幸好沒有報警，不然就糗大了。

貼文一出掀起討論，網友紛紛留言「三更半夜的，真的會嚇死」、「應該是被正宮給處理掉的，好狠」、「害我還很認真的雞皮疙瘩了一下」、「可憐的女人，要去報仇」。

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