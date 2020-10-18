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宛如神話生物！母鯊腹中藏「獨眼白鯊魚」　一驗才知「真正原因」

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（圖／翻攝臉書＠Andy Goin）

▲印尼漁民捕捉到的神奇生物。（圖／翻攝臉書＠Andy Goin）

圖文／CTWANT

日前有一尾母鯊被印尼漁民捕獲，剖腹後發現牠的子宮內還有3隻小鯊魚，但其中一隻的樣貌相當奇特，除了顏色呈現乳白色外，只有一隻眼睛，還長在頭上中央處，看起來很像神話故事中才會出現的生物，不過經海事處檢驗，牠真的是隻鯊魚，但因先天畸形才有如此奇特的長相。

根據《太陽報》報導，印尼漁民10日在馬魯古省沿海捕獲一隻母鯊，處理內臟時，發現母鯊的子宮內還有3隻小鯊魚，不過都已經死亡，但一名漁民表示，其中有一尾小鯊魚的顏色很奇怪，呈現乳白色，且只有一顆眼睛。照片中可以看到小鯊魚的樣貌確實很奇特，眼睛長在頭上中央，體長約成人小臂。

（圖／翻攝臉書＠Andy Goin）

▲只有一隻眼睛長在額頭正中間，像是希臘神話裡的獨眼巨人（cyclops），顏色也是相當罕見的乳白色。（圖／翻攝臉書＠Andy Goin）

漁民也將這隻奇特的幼鯊送到海事處檢驗，經檢查確認牠真的是鯊魚，只是患有先天性疾病，大腦及面部發育異常，眼眶沒有成功分裂成兩處，此外其也患有白化症，所以身體顏色才會呈現乳白色。

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