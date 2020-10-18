做「子宮息肉手術」！她遭3醫院、5醫師拒絕...只因會破壞處女膜

▲一名女網紅稱因為自己有著完整的處女膜，醫院遲遲不敢幫她手術摘除子宮息肉。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一位大陸的女網紅，近期因身體不適前往醫院安排手術，但許多醫生基於不想破壞女網紅「完整的處女膜」而拒絕幫她動刀，前後卻換了5個醫生、3家醫院，最後女網紅終於回到家鄉、完成了手術。

根據《網易新聞》報導指出，一位網名為「春刀斬雪」的女網紅，在一次健檢中發現自己長有子宮息肉，需要做個小手術切除。但是在手術前，醫生卻以女網紅有「處女膜」，要求她轉院到省級醫院，因為在那有特殊的醫療器材，可以在不傷及處女膜的狀況下，完成息肉的切除。

但當這名女網紅到了省級醫院後，醫生告知她，普通手術僅需花費人民幣150元，但是如果使用特殊醫療器材的話，將要自費人民幣1萬多元。女網紅原本想要選擇一般手術，但是卻再度被醫生拒絕，經過協調後，醫生終於答應幫她動手術。但是在手術前夕，醫生反悔，並表示「這個手術會破壞你處女膜的你知道嗎？你才二十幾歲，沒有必要。」兩造雙方一度無法取得共識，一旁的女醫生甚至表示「那你自己想辦法去把處女膜弄破了再過來手術。」

後來經過協調後，醫院終於答應幫她手術，但給了她一張同意書，要她帶回去給家人簽名，這張同意書上寫著「我已知曉風險，已徵得我父母/老公/男朋友同意，決定手術。」男朋友這三個字，讓該名女網紅徹底生氣，她不理解為什麼作為完全民事責任能力人，卻連一個小小的婦科手術都做不了主。法律上毫無關係的男朋友，卻可以決定她的處女膜、子宮、胎兒。

最後，該名女網紅順利的完成手術，而她也將這段過程貼到網路上，就有網友譴責她說，「不理解醫生遭遇民眾鬧事的苦衷」，也有人質疑整體故事的真實性，因為醫院不可能要求「男朋友」簽字。而該名女網紅一度駁斥，認為這是傳統觀念加諸在現代女性身上的枷鎖，所以才會出現如此爭議的處理方式。

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