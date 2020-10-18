中央書局熄燈22年原址重開幕　盧秀燕：感謝把城市記憶還給故鄉

▲熄燈22年的中央書局，在3年的修復後，原址重新開幕。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

曾是全台最大漢語書局的「中央書局」，熄燈22年後，18日在原址重新開幕。台中市長盧秀燕代表市民到場見證，她表示，「歷史累積很緩慢，但文化消失很快速」，感謝眾人齊力把「城市的記憶」還給故鄉，未來市府將持續愛惜它、妥善與它同行。

位於台灣大道、市府路口的中央書局，西元1927年創立，至今有近百年歷史的它也熄燈22年。2015年在台灣中城再生文化協會理事長蘇睿弼、作家劉克襄等人請命奔走下，由上善人文基金會買下中央書局原址建物正式推動中央書局重生計畫。歷經3年修復改建重生，去年11月開始試營運，今天上午以「浪漫的力量—台灣文化的青春年代」為主題，舉行開幕儀式。

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▲中央書局重新開幕，藝文界貴賓都親臨祝福。（圖／台中市政府提供）

考試院長黃榮村、文化部長李永得、信誼基金會董事長張杏如、中央社董事長劉克襄、促轉會主任委員楊翠等出席貴賓皆表達個人對中央書局原址開幕的感受與期待，並向所有創建中央書局這個文化地標的人物致敬。中央書局是台灣人想要尋找自己、尋找台灣文化而興建的書店，對台中很多學生和老師、知識分子有很大的影響。

▲▼中央書局有近百年歷史，當年是全台最大的漢語書局。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕表示，她年輕時滿腔熱血，卻也有猶豫忙亂的時刻，但總能在中央書局找到方向、解除疑問；在有了下一代以後，也在這裡帶領、教養她。中央書局不僅是所有老台中人的記憶，也是她青春成長的記憶。

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