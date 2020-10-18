　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中央書局熄燈22年原址重開幕　盧秀燕：感謝把城市記憶還給故鄉

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼中央書局熄燈22年後原址重新開幕，盧秀燕到場祝賀。（圖／台中市政府提供）

▲熄燈22年的中央書局，在3年的修復後，原址重新開幕。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

曾是全台最大漢語書局的「中央書局」，熄燈22年後，18日在原址重新開幕。台中市長盧秀燕代表市民到場見證，她表示，「歷史累積很緩慢，但文化消失很快速」，感謝眾人齊力把「城市的記憶」還給故鄉，未來市府將持續愛惜它、妥善與它同行。

位於台灣大道、市府路口的中央書局，西元1927年創立，至今有近百年歷史的它也熄燈22年。2015年在台灣中城再生文化協會理事長蘇睿弼、作家劉克襄等人請命奔走下，由上善人文基金會買下中央書局原址建物正式推動中央書局重生計畫。歷經3年修復改建重生，去年11月開始試營運，今天上午以「浪漫的力量—台灣文化的青春年代」為主題，舉行開幕儀式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中央書局熄燈22年後原址重新開幕，盧秀燕到場祝賀。（圖／台中市政府提供）

▲中央書局重新開幕，藝文界貴賓都親臨祝福。（圖／台中市政府提供）

考試院長黃榮村、文化部長李永得、信誼基金會董事長張杏如、中央社董事長劉克襄、促轉會主任委員楊翠等出席貴賓皆表達個人對中央書局原址開幕的感受與期待，並向所有創建中央書局這個文化地標的人物致敬。中央書局是台灣人想要尋找自己、尋找台灣文化而興建的書店，對台中很多學生和老師、知識分子有很大的影響。

▲▼中央書局熄燈22年後原址重新開幕，盧秀燕到場祝賀。（圖／台中市政府提供）

▲▼中央書局有近百年歷史，當年是全台最大的漢語書局。（圖／台中市政府提供）

▲▼中央書局熄燈22年後原址重新開幕，盧秀燕到場祝賀。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕表示，她年輕時滿腔熱血，卻也有猶豫忙亂的時刻，但總能在中央書局找到方向、解除疑問；在有了下一代以後，也在這裡帶領、教養她。中央書局不僅是所有老台中人的記憶，也是她青春成長的記憶。

打造無瑕絕美韓妞妝感

【更多新聞】

房屋漏水糾紛　男連27天水潑鄰居鐵門致生鏽...判罰3萬

毒醫呂世明遭押！張宏年子轟：竟動員濫發求情信...中檢收到手軟

麻吉雙載同遊清境遇死劫！過彎失控後座噴對向　慘被大貨車爆頭

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
爆乳網紅親揭圈內真相「7成都有在賣」　價碼、步驟全公開
快訊／東京道路炸出「無底洞天坑」！　道路整條截斷
到KID家看玩很大　吳宗憲爆有「女主人」：煮麵請我們吃
新婚1年…夫偷吃台大學妹7個月　判賠她求饒：我月收才2萬多
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中央書局熄燈22年原址重開幕　盧秀燕：感謝把城市記憶還給故鄉

手機充到80%↑會壞？他「好心1舉動」卻惹哭女同事　網破解：放心

大四生忙課業！跟父母拿錢遭嗆「怎麼不去打工」　網一面倒：浪費

月繳1599「換5G+新手機」　桃園哥一看被狠宰！電信暗黑手法曝光

台南東山深夜連3震曝警訊！　學者：震央離六甲斷層滿近

金門農曆九月限定「漲九降」！魚蝦岸上飄…海水狂漲淹馬路

沒有美豬、停灌重要！藻礁「類聽證會」暫緩　環團要到農委會拍桌

普悠瑪案最終調查出爐！家屬被要求先簽切結書　批運安會搞小動作

台南男子疑尋短闖軌遭火車鳴笛　對駕駛怒吼「為什麼不壓死我？」

桃竹苗二期稻作停灌懶人包　每公頃補償14萬「不能繳公糧」

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

譚松韻：出門都兩個哥哥買單　合體張新成、宋威龍三兄妹一起唱歌

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

小嫻認愛首露面「散發幸福光芒」　到處都有路人祝福..買裝備還被招待！

中央書局熄燈22年原址重開幕　盧秀燕：感謝把城市記憶還給故鄉

手機充到80%↑會壞？他「好心1舉動」卻惹哭女同事　網破解：放心

大四生忙課業！跟父母拿錢遭嗆「怎麼不去打工」　網一面倒：浪費

月繳1599「換5G+新手機」　桃園哥一看被狠宰！電信暗黑手法曝光

台南東山深夜連3震曝警訊！　學者：震央離六甲斷層滿近

金門農曆九月限定「漲九降」！魚蝦岸上飄…海水狂漲淹馬路

沒有美豬、停灌重要！藻礁「類聽證會」暫緩　環團要到農委會拍桌

普悠瑪案最終調查出爐！家屬被要求先簽切結書　批運安會搞小動作

台南男子疑尋短闖軌遭火車鳴笛　對駕駛怒吼「為什麼不壓死我？」

桃竹苗二期稻作停灌懶人包　每公頃補償14萬「不能繳公糧」

民宿貼心替2萬重機坐墊蓋布　他早起見「殘破亮點」秒懂

屏東九如一夜兩火警　3間鐵皮屋+自小客燒毀...打火兄弟疲於奔命

辦五星級婚宴！菜色全是「蛋花湯+番茄炒蛋」...新娘氣哭：每桌要2萬

出差1年遇見命定「金毛浪犬」　她飄海運回台...隔年奇蹟懷孕！

第1名韓妞也超愛！藥妝店「換季保養」熱賣TOP10，你也入手了？

疑酒後搖晃「想到港邊吐」…七美島男落海溺斃！30分鐘後才被發現

超浮誇美食！漢堡裡夾進整隻軟殼蟹　新美式漢堡插旗台北東區

50至64歲民眾排隊「搶打疫苗」　游淑慧酸：大家聽神的話

iPhone 12 跑分測試首度曝光！　A14 效能較上一代快了超過25％

中央書局熄燈22年原址重開幕　盧秀燕：感謝把城市記憶還給故鄉

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

生活熱門新聞

象魚跳缸自殺！連4次地震…網細想關聯傻了

台南連3震　在地人回憶白河地震

「又衰又窮」4生肖要翻身了！10月底財神到

女生都愛「幹話王」！講情話先淘汰

一眼認出嘉義人！　網曝「3關鍵」特徵

連3震都在台南！「不是第1次」　氣象局：上次是25年前

快訊／今天第6震！嘉南23：03發生有感地震

水溝驚見「女屍」！他靠近傻眼：被拋棄的小三

七年級10大衰事「教召只排第4」

青島1000萬人全陰性　陳時中：不可能

小兄妹節省「只點兩碗飯」霸氣男埋單照曝光

學期月入1萬「捨不得點玉米」！他霸氣1舉動藏洋蔥

可能又有颱風！北北基4縣市防2天豪雨　共伴效應時間曝

好市多促銷iPhone11「比官方還划算！」

更多熱門

相關新聞

苗栗音樂餐廳險釀衝突　全因一支酒杯

苗栗音樂餐廳險釀衝突　全因一支酒杯

苗栗縣頭份市1間即將開幕的音樂餐廳，18日深夜店內試賣時，其中1桌客人不小心將酒杯摔破，引起另外1桌客人不滿，認為才剛開幕就摔破杯，覺得非常不妥；雙方人馬因而爆發口角衝突，一路從店內吵到店外，所幸警方動員優勢警力，才化解了這場一觸擊發的衝突。

教召遲到2天報到　退伍男「高中曾被霸凌」下場出爐

教召遲到2天報到　退伍男「高中曾被霸凌」下場出爐

獨家／台中草悟廣場11/1熄燈號　市府回應了

獨家／台中草悟廣場11/1熄燈號　市府回應了

空間設計才子魔杖一點　30年老宅變身超chill風空間

空間設計才子魔杖一點　30年老宅變身超chill風空間

流感疫苗暫緩施打　中市府：人潮平緩

流感疫苗暫緩施打　中市府：人潮平緩

關鍵字：

中央書局開幕盧秀燕台中

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

摩鐵吸笑！她慘遭3男性侵…閨蜜目睹全程

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

租到死就送房　72歲屋主曝：700萬成交了

親妹祭拜帶「小鬼生前3最愛」

擲筊竟黏神桌桌布30hrs↑！宜蘭東嶽廟：神明有指示

綜藝天王無預警「現身西門町飲料店」！

楊晨熙入手「千萬藍寶堅尼」狂喜

開箱！礁溪最新清水模溫泉飯店

象魚跳缸自殺！連4次地震…網細想關聯傻了

台南連3震　在地人回憶白河地震

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

「又衰又窮」4生肖要翻身了！10月底財神到

下體開黑洞…「妹妹狂漏屎」！她邊走邊滴超失控　醫嘆：裂太大了

玩遊戲被《木曜》粉絲罵！泱泱回應了

更多

最夯影音

更多
Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！
騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面