　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

毒醫呂世明遭押！張宏年子轟：竟動員濫發求情信...中檢收到手軟

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲盛唐中醫院長呂世明透過律師發表道歉聲明。（圖／ETtoday資料照）

▲盛唐中醫院長呂世明發動患者民眾寫求情信給檢察官，讓收發收到手軟。（圖／ETtoday資料照）

記者李忠憲／台中報導

檢警偵辦盛唐中醫診所院長呂世明使用禁藥硃砂，導致前台中市議長張宏年一家四口及多人鉛中毒案。呂世明遭羈押禁見，日前延押2個月，他竟使用人海戰術，找民眾、患者連署寫數十封信求情，讓台中地檢署收發收到手軟。檢察官雖都仔細看過，但都「附件存參」，不影響案件偵辦。

台中市議員張彥彤日前出面控訴，盛唐中醫診所院長呂世明醫師，長期開含有禁藥豬殺的高價自費藥給他們一家四口，導致鉛中毒，父親更因中毒嚴重，造成40%腦損傷。檢警隨後大動作搜索，將涉嫌用禁藥的呂世明、九褔中醫診所醫師洪彰宏、供貨的欣隆藥業老闆歐姓男子，依食藥法等將3人聲押禁見獲准，日前再延押2個月。

▲張彥彤對於呂世明延押表示，害人害己的結果。（圖／ETtoday資料照）

▲市議員張彥彤（右）對於呂世明動員患者寫求情信，認為很噁心。（圖／ETtoday資料照）

張彥彤今天再出面控訴呂世明，人已被收押了竟仍不知悔改，發動患者、民眾連署寫信給承辦檢察官求情，還讚揚呂是「苦海明燈」，呂用硃砂要濟世救人，卻高價收費，實在「噁心」、「可惡」!

據了解，台中地檢署在呂世明遭羈押2個月期間，就收到指名幫呂求情信高達數十封，讓收發人員收到手軟，也讓檢察官相當困擾。內文中，有些自稱是呂患者，讚揚呂醫術高明，將他們長期看不好的疾病治好，有如苦海明燈；也有民眾發信說，他們相信呂醫師為人與清白，希望司法還他公道等。而檢察官擔心裡頭有重要資料，為求慎重，都花時間一一拆信閱讀裡頭內容。

台中地檢署對此表示，檢察官閱讀後發現這些信全都是幫呂世明求情，但不影響案件偵辦，將全數附件存參，並依法偵辦。

超值組含各種款式，兼顧所有需求

【更多新聞】

美女里長原味國慶口罩！網喊20萬收...雙十賀文歪樓：成交捐公益

獨／甜美OL趴桌午睡…總經理一見秒興奮「掏槍把玩」喊：享受快感

10月連假合歡山擠爆原因曝　退休教官拍超美銀河雲海照

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
賴品妤、曾玟學首公開同框　前男友也來了
快訊／共機20小時內三度擾台　入侵我西南空域
北市餐廳女店員全身被潑滿屎！　嫌犯特徵曝光
淡海新市鎮社區藏大麻養殖場　「市值逾2億」警看呆
快訊／南投機車擦撞大貨車　後座男遭輾當場慘死
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

歹厝邊！半夜敲鍋打鐵吵死人　鄰一句話提醒...遭木棒K擊太陽穴

嘉義藥頭排骨店被砸！免賠和解玻璃又破...狀似空氣槍示威警追查

快訊／彰化台61線「貨車追撞砂石車」！車頭全爛…傷者送醫治療中

高雄恐怖男打110嗆「機場放炸彈」！不是第一次…剛判刑又犯

超車爆衝突！男騎士控駕駛「鴨霸」：他持球棒打我後腦勺

復建醫師2度襲胸！將停職送身心科治療　院方道歉：請原諒我們

「保護傘」潑屎男曝光！黑帽T戴口罩「無差別狂灑」　警方動手了

台南警傳性愛片給女友還偷查女網友個資　遭判休職2年

淡水新市鎮、八里藏大麻養殖場　扣513株大麻「市值逾2億」警也看呆

久病父留遺書失聯！高雄、新北警3小時拼湊300公里足跡救人

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

開箱逢甲極簡風高級學生宿舍！馬桶會唱歌、樓中樓設計超吸睛

休旅車路口「闖紅燈」險撞機車！　正義哥追上...駕駛竟嗆：去舉發啊

劉品言自爆和「已婚男約會」險當小三　陪朋友進產房嚇瘋：我知道的太多了

iPhone12四倍防摔、拍照更清晰 3C達人統整蘋果發布會懶人包

歹厝邊！半夜敲鍋打鐵吵死人　鄰一句話提醒...遭木棒K擊太陽穴

嘉義藥頭排骨店被砸！免賠和解玻璃又破...狀似空氣槍示威警追查

快訊／彰化台61線「貨車追撞砂石車」！車頭全爛…傷者送醫治療中

高雄恐怖男打110嗆「機場放炸彈」！不是第一次…剛判刑又犯

超車爆衝突！男騎士控駕駛「鴨霸」：他持球棒打我後腦勺

復建醫師2度襲胸！將停職送身心科治療　院方道歉：請原諒我們

「保護傘」潑屎男曝光！黑帽T戴口罩「無差別狂灑」　警方動手了

台南警傳性愛片給女友還偷查女網友個資　遭判休職2年

淡水新市鎮、八里藏大麻養殖場　扣513株大麻「市值逾2億」警也看呆

久病父留遺書失聯！高雄、新北警3小時拼湊300公里足跡救人

軍包機遭港令返航！民航局轟「不應臨時通知」：說明是何種危險？

「黑鳶小茄子」訊號出現了！　失聯2個月...屏科大感動：牠還活著

吃得到放大版棉花糖！COLD STONE推「Hershey's雙倍濃巧克力冰銅燒」

呂秋遠／不講3萬與25萬的差距　從南韓「傳奇神偷」談起

歹厝邊！半夜敲鍋打鐵吵死人　鄰一句話提醒...遭木棒K擊太陽穴

《刻在》同志遊行限定場！影廳內「彩虹座椅」美翻　確定有影人出席

焦凡凡「人生第一次穿歐美款比基尼」側邊全鏤空！　網狂Cue婁峻碩

線上旅展力拼住宿券！北市五星飯店殺到1.8折...2千出頭就能住

嘉義藥頭排骨店被砸！免賠和解玻璃又破...狀似空氣槍示威警追查

快訊／彰化台61線「貨車追撞砂石車」！車頭全爛…傷者送醫治療中

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

社會熱門新聞

狼醫襲胸求和解　女怒：非初犯不原諒

快訊／居家檢疫第8天…埔里男猝死家中

聯結車駕駛暴斃　死前用盡力氣撞護欄

北捷襯衫大叔貼嫩妹胸部　網認公事包起底

輪椅男裝義肢行乞　金山警一查竟是通緝犯

女兒隨時會猝死　獸父仍狠心性侵

北捷上外套掛手摸胸部　羅東博愛伍姓醫師被停職

分手一年後　傳前女友吞吐照

即／違規擺攤遭檢舉！彰化攤販竟持「鐮刀追砍取締警」

女友一個月輸80萬！高雄男提分手慘了

重機騎士遭酒駕撞飛！爆氣踹爛四輪

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

桃園4月大女嬰疑趴睡窒息...送醫不治

光頭男抓小王！眾人圍觀馬尾妻：討客兄

更多熱門

相關新聞

張彥彤怒批呂世明：發動連署推崇苦海明燈

張彥彤怒批呂世明：發動連署推崇苦海明燈

盛唐中醫負責人呂世明7日延押後，全家深受其毒害的台中市議員張彥彤在臉書首次吐露心情，他說，延押是因為罪孽深重，串供、滅證，害人害己的結果，而且呂竟然還好意思發動連署民眾，寫信去給檢察官幫忙說話，甚至還要推崇、塑造是苦海明燈之類的言詞，令人大感憤怒。

用錯油漆…竟遇「靈異現象」秒崩潰！美女醫：全家人都看到了

用錯油漆…竟遇「靈異現象」秒崩潰！美女醫：全家人都看到了

即／有串證之虞！盛唐呂世明等3人延押2個月

即／有串證之虞！盛唐呂世明等3人延押2個月

黃偉哲為小一新生點硃砂開智慧祝福

黃偉哲為小一新生點硃砂開智慧祝福

台中鉛中毒人數增至34人　市府盡速提告

台中鉛中毒人數增至34人　市府盡速提告

關鍵字：

盛唐呂世明硃砂鉛中毒張彥彤張宏年求情信

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

陳芳語吃素「被挖捧生蠔照」　硬起來反擊

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

七年級10大衰事「教召只排第4」

搭機送父骨灰罈回鄉　遭白目女一屁股坐下

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

狼醫襲胸求和解　女怒：非初犯不原諒

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

好市多促銷iPhone11「比官方還划算！」

新建案每坪1字頭　開賣日人潮爆

拍照踩壞6萬元木門　長腿網美找到了

更多

最夯影音

更多
單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要
懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面