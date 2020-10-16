毒醫呂世明遭押！張宏年子轟：竟動員濫發求情信...中檢收到手軟

▲盛唐中醫院長呂世明發動患者民眾寫求情信給檢察官，讓收發收到手軟。（圖／ETtoday資料照）

記者李忠憲／台中報導

檢警偵辦盛唐中醫診所院長呂世明使用禁藥硃砂，導致前台中市議長張宏年一家四口及多人鉛中毒案。呂世明遭羈押禁見，日前延押2個月，他竟使用人海戰術，找民眾、患者連署寫數十封信求情，讓台中地檢署收發收到手軟。檢察官雖都仔細看過，但都「附件存參」，不影響案件偵辦。

台中市議員張彥彤日前出面控訴，盛唐中醫診所院長呂世明醫師，長期開含有禁藥豬殺的高價自費藥給他們一家四口，導致鉛中毒，父親更因中毒嚴重，造成40%腦損傷。檢警隨後大動作搜索，將涉嫌用禁藥的呂世明、九褔中醫診所醫師洪彰宏、供貨的欣隆藥業老闆歐姓男子，依食藥法等將3人聲押禁見獲准，日前再延押2個月。

▲市議員張彥彤（右）對於呂世明動員患者寫求情信，認為很噁心。（圖／ETtoday資料照）

張彥彤今天再出面控訴呂世明，人已被收押了竟仍不知悔改，發動患者、民眾連署寫信給承辦檢察官求情，還讚揚呂是「苦海明燈」，呂用硃砂要濟世救人，卻高價收費，實在「噁心」、「可惡」!

據了解，台中地檢署在呂世明遭羈押2個月期間，就收到指名幫呂求情信高達數十封，讓收發人員收到手軟，也讓檢察官相當困擾。內文中，有些自稱是呂患者，讚揚呂醫術高明，將他們長期看不好的疾病治好，有如苦海明燈；也有民眾發信說，他們相信呂醫師為人與清白，希望司法還他公道等。而檢察官擔心裡頭有重要資料，為求慎重，都花時間一一拆信閱讀裡頭內容。

台中地檢署對此表示，檢察官閱讀後發現這些信全都是幫呂世明求情，但不影響案件偵辦，將全數附件存參，並依法偵辦。

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