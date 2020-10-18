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未開幕險開幹！苗栗音樂餐廳2派人馬店內吵到店外　理由超瞎

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▲頭份市1間即將開幕的音樂餐廳，因其中1桌客人將酒杯打破，引起另桌客人不滿，雙方人馬差點爆發全武行。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲頭份市1間即將開幕的音樂餐廳，因其中1桌客人將酒杯打破，引起另桌客人不滿，雙方人馬差點爆發全武行。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1間即將開幕的音樂餐廳，18日深夜店內試賣時，其中1桌客人不小心將酒杯摔破，引起另外1桌客人不滿，認為才剛開幕就摔破杯，覺得非常不妥；雙方人馬因而爆發口角衝突，一路從店內吵到店外，所幸警方動員優勢警力，才化解了這場一觸即發的衝突。

警方表示，這間即將開幕的音樂餐廳，這幾天開始試營運，先是朋友捧場客人居多；18日凌晨因為其中1桌酒客將酒杯摔破，另1方客人認為這樣對剛開幕的餐廳不太好，雙方因此起了口角衝突，2方人馬約20多人，一路從店內吵到店外，有的拉扯有的勸架，叫囂的聲音此起彼落，整個過程都被附近民眾拍下PO上網路。

▲雙方人馬從店內吵到店外，所幸警方動員優勢警力，才沒有釀成更大衝突。（圖／翻攝自Facebook／我是頭份人）

▲雙方人馬從店內吵到店外，所幸警方動員優勢警力，才沒有釀成更大衝突。（圖／翻攝自Facebook／我是頭份人）

頭份警方表示，接獲通報後立即派遣附近2個派出所近10名警力支援，警方趕到後先將雙方人馬拉開，所幸並沒有爆發激烈肢體衝突，經警方積極勸離後，也平息了這場風波。

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