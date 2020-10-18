房屋漏水糾紛　男連27天水潑鄰居鐵門致生鏽...判罰3萬

▲男子長期朝鄰居鐵門潑水導致生鏽，遭法院依毀損罪判拘役。示意圖。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

滴水穿石，水潑久了鐵門也會生鏽！連姓男子長期與鄰居有房屋漏水糾紛交惡，竟連續27天提水朝鄰居鐵門潑，導致鐵門生鏽不易開啟，挨告毀損。連男否認有潑到門鎖，質疑門鎖遭調包，台中地院審理後認為事證明確，依毀損他人物品罪判連男拘役30日，易科罰金3萬元，全案可上訴。

判決書指出，連姓男子跟隔壁鄰居因為長期有房屋漏水問題，糾紛不斷並已交惡，他竟從今年2月24日開始，每天晚上9點到10點間提著裝水的水桶朝鄰居的鐵門潑灑。殊不知，鄰居裝設的監視器畫面把過程全都錄下，同時發現鐵門因水氣導致生鏽，甚至要打開也不容易。該名鄰居蒐證後，3月21日將生鏽門鎖換下並向警方報案，控告連男毀損。

連男在警詢及檢察官開庭時雖承認確實多次提水潑灑鄰居住處鐵門，但辯稱他潑水位置是在門鎖下方，沒有潑到門鎖，且門鎖是設在鐵門後方，不可能造成門鎖生鏽等。他認為這生鏽門鎖是遭調包，沒有證據能力。

承審法官經勘驗相關物證後認為，該門鎖是鄰居合法提出，法院也合法勘驗，當然具有證據力。另外，從監視器錄影翻拍照片可知，連男確實接連27天朝鄰居鐵門潑水，由於是一次性用力潑灑，可認定水花會噴濺到門鎖。告訴人也說，「這個鎖已用1年多，之前的鎖也是用二十幾年沒有壞掉。」連男潑水導致門鎖生鏽，事證明確。

法官審酌連男不理性解決房屋漏水糾紛，竟以這種行為騷擾並毀損告訴人所有門鎖，造成告訴人受有財物損失，行為不可取。加上連男否認犯行，無前科等，最後判拘役30天。

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