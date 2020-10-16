麻吉雙載同遊清境遇死劫！過彎失控後座噴對向　慘被大貨車爆頭

▲機車行經台14線人止關一處彎道疑似失控，後座乘客往左倒地，遭大貨車輾斃。 。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／南投報導

南投台14線仁愛鄉人止關發生死亡車禍！在彰化擔任保全的曾姓、徐姓男子16日休假騎機車出遊，經過人止關彎道時，機車疑似不明原因失控搖晃，騎車曾男往右倒，後座徐男往左倒在路中間後，慘遭對向運菜大貨車輾斃。警方表示，肇事原因及死因都有待釐清。

仁愛鄉人止關路段因為發生災害，日前已開始進行復原工程。今年3月某日，一輛機車行經該路段，也就是台14線74.4公里處的彎道時，疑似過彎不慎滑出到對向車道，慘遭大貨車捲到車下，身受重傷。

同在彰化一家保全公司服務的曾姓男子與徐姓男子，今天一早騎機車到南投出遊，由曾男騎車載徐男一路上山，騎139縣道到南投草屯，接著走台14線埔霧公路到埔里、仁愛要到清境農場、合歡山遊玩。

2人下午1點多行經台14線74公里附近的往右彎道時，機車不明原因晃動立起，騎車曾男往右倒，後座的徐男則往左倒在路中間。結果對向一輛運菜的大貨車疑閃避不及，當場輾過徐男，慘死輪下。現場也一度造成大塞車，警方及時排除後，慢慢恢復交通順暢。

肇事大貨車29歲白姓駕駛表示，他當時前方有2輛一樣運菜的大貨車，他跟著前方行駛，車速不快。但機車上的人就突然摔倒，他根本反應不及。

警方表示，全案目前仍調查釐清事發原因，將報請檢察官法醫相驗，以釐清死因。

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