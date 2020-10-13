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街頭尬前妻！無辜2歲兒下秒被「扔進垃圾桶」　安靜抬頭看網超心疼

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▲▼ 與丈夫前妻當街爭執　女子竟掉2歲兒進垃圾桶。（圖／翻攝自秒拍）

▲女子竟將2歲兒扔進垃圾桶。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少父母會把年幼子女當作「出氣筒」，上海市寶山區一名母親，近日與丈夫的前妻當街爭執後，一氣之下竟把2歲兒子扔進垃圾桶裡，然後揚長而去。事件引起輿論熱議，網友炮轟該名母親「為什麼要這樣對小孩」！

據《021視頻》報導，事發於10月9日上午9時許，該名母親駕駛電動單車，攜同兒子抵達某屋苑附近，尋找任職清潔工的丈夫前妻。找到丈夫前妻後，她隨即查詢丈夫下落，但對方表示不知道後，兩人發生爭執。

目擊者透露，該母親當時情緒失控，下秒把兒子丟入路旁一個大型垃圾桶內。圍觀路人和附近清潔工立即出言指責，但該母親並不理會，且駕駛電動單車離開。

▲▼ 與丈夫前妻當街爭執　女子竟掉2歲兒進垃圾桶。（圖／翻攝自秒拍）

▲男孩在垃圾桶哭喊兩聲後便安靜起來。（圖／翻攝自秒拍）

男孩在垃圾桶哭喊兩聲後便安靜起來，直至警員到場，把男孩抱起。目擊者說，男孩腳下還沾了狗屎。之後，該名母親折返現場，被警員當場訓斥，最後帶著受驚的兒子離開。

消息傳出後引發網友炮轟，「孩子最無辜也最倒楣，碰到這種親媽」、「都是腦子有問題的！為什麼要這樣對小孩」、「爸爸語重心長的說 孩子，你真是爸從垃圾桶裡撿來的」、「不是什麼人都配生小孩，這小孩倒楣s了，有這種親媽」、「沒本事拿孩子出氣，拿不住趕緊離了吧」。

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