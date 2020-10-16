夫妻開早餐店！整天吵架是日常　客人當「話劇」看：吃早餐是順便

▲許多早餐店是夫妻共同經營。（示意圖／記者黃靖惠攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多早餐店都是全家人一起做，或是夫妻共同經營，因此時常可以看到老闆跟老闆娘在店內鬥嘴的情形，有網友表示，即便天天都在上演吵架的戲碼，但依然很多人光顧，每次點餐時，看到老闆跟老闆娘在吵架都很尷尬，也好奇「夫妻一直吵架的早餐店怎麼還有生意？」

原PO在PTT板上發文，常去的早餐店常常可以看到老闆跟老闆娘在鬥嘴，一個負責內場，一個負責外場，吵架的內容幾乎都是，「這個不要加醬油膏啦，每次都忘記」，「你剛又沒講」；「剛不是說要蛋餅怎麼沒下」，「我下了啦」，等等的對話。

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▲許多網友認為，老闆跟老闆娘吵架是「早餐店日常」。（示意圖／記者黃靖惠攝）

他提及，每次點餐看到吵架的情形都會很尷尬，不過店內人依然很多，生意似乎不受影響，也好奇「為什麼夫妻吵架的早餐店還是這麼多人？」

對此，許多網友認為這是「早餐店日常」，就當作是看戲一樣，「那是話劇，提供客人娛樂的」、「邊吃早餐邊附贈晨間劇，超賺的好嗎」、「我家那邊的早餐店真心罵爆，但吃久了習慣了也就這樣」、「即興小品」、「看戲仔的最愛」、「吵架是早餐店的一部分」、「說不定就是想看他們吵架，才會那麼多客人」、「看戲才是重點，早餐只是剛好那邊有在賣」。

也有網友認為，「忙的時候就不都這樣」、「生意好的才會吵啊，不好的就只能一個人顧店了」、「哪天不吵了才糟糕」、「這是他們維持感情的方式」、「忙就火氣大」、「便宜、好吃、順路，大概這些原因吧」。