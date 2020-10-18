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用選票下架川普！　紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅

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▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國大選倒數16日，許多名人、主流媒體表態力挺各自支持的候選人。紐約時報編輯委員會16日發表對現任總統川普一系列「判決」（THE VERDICT），直指他濫用職權、背棄公共福祉圖謀私利，川普連任競選活動如今已成為美國民主自二戰以來最大威脅，根本不配當總統，籲選民用選票下架川普。

圖謀商業政治利益　入主白宮藏算計

社論提到，川普上任總統後，不論在海內外都嚴重侵害美國，濫用職權、打壓政治對手，破壞世世代代把國家維繫在一起的常規，甚至背棄公共福祉，圖利私人商業政治利益，甚至漠視美國人民的生命與自由，「他不配當總統」。

仔細觀察川普政府政策，美中的貿易協議更注重開放中國銀行與保險業，並非為藍領階級創造就業機會，且2017年的減稅政策也是有利於公司及股東，並非美國大眾。換句話說，本該流入財政部的錢，反而進到公司口袋，讓他們變得夠為富有，而非用於僱用培訓新員工或加薪。

文章指出，身為總統的川普應該要深知其中的利益，「他如果不是無能，那就是特洛伊木馬（Trojan horse），利用藍領階層入主白宮，接著把一切交給那1%的人。」

破壞全球國際聯盟　分化美國社會

編輯委員會透過文章強調，總統的言論是最能震懾人心的聲音，能夠團結美國社會、安撫人心，是表達哀悼時的一劑良藥，但同時也是最具潛在危險的工具，不但能撼動全球金融市場，甚至發動戰爭。

只不過，川普明顯有仇外心態及種族歧視眼光，脫口而出的言論分化美國社會，甚至惡意攻擊同是美國人的同胞，這些聽在極端仇恨組織耳中，都是戰鬥口號。此外，共和黨佔有多數優勢的參院，也拒絕把明顯濫用權力及妨礙調查等罪名彈劾川普。

▲川普在賓州舉辦造勢。（圖／達志影像／美聯社）

許多渴望鐵腕人物的選民將會把票投給川普，因為他撕毀北美自由貿易協定，對中國發起不可預測關稅貿易戰，儘管貿易戰為美國帶來10年來最慘的經濟衰退。

川普自從上任後，接連退出數個國際組織及協議，包括跨太平洋戰略經濟伙伴關係協議（TPP）、巴黎氣候協定、聯合國教科文組織、伊朗核協議、維也納外交關係公約等，甚至宣布退出世界衛生組織（WHO）。

紐時表示，川普在世界緊密連結的時刻選擇切割孤立，領導多元文化的美國社會的時刻卻煽動種族歧視，隨著11月3日的總統大選到來，如今選民可以透過手中神聖的一票來抒發憤怒，用選票讓川普下台。

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