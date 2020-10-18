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小兒子電郵門醜聞拖累拜登！最新民調：支持度5天內下滑2%

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▲▼亨特拜登（Hunter Biden）與拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登與小兒子亨特拜登（Hunter Biden）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國民主黨總統候選人拜登的小兒子杭特（Hunter Biden）遭媒體連日踢爆，私下與烏克蘭及中國企業交易，而一連串的「電郵門」醜聞也讓拜登的民調受到影響。根據IBD/TIPP民調顯示，拜登的支持度跌了2個百分點，不過目前仍然領先於川普。除此之外，該份民調也顯示，美國有大量不敢公開承認支持川普的「隱性支持者（shy Trump’s voters）」，這也將影響大選的預測結果。

《紐約郵報》日前爆料，一家來自德拉瓦州的電腦維修店老闆在2019年4月接到的一台泡水蘋果筆電中，發現數封有關拜登小兒子杭特私下與烏克蘭及中國企業有掛勾的電郵，不僅如此，杭特更涉及貪腐交易。而「電郵門」醜聞爆出後，也影響了拜登的最新民調。

根據IBD/TIPP 17日公布的最新民調顯示，拜登的支持率為50%、川普則為43%。拜登相較12日的民調，支持度下滑了超過2個百分點，而川普則是增加不到1%。該民調也顯示，拜登在獨立選民中的支持度頗高。除此之外，民調結果暗示，美國可能有許多隱性的川普支持者（shy Trump’s voters）；有47%的民眾表示，他們認為自己的鄰居會投給川普，但只有36%的民眾認為鄰居會投給拜登。

▲▼美國總統川普步出空軍一號，準備前往愛荷華州進行競選活動。（圖／路透）

▲民調顯示，川普可能擁有大量「隱性支持者」。（圖／路透）

拜登日前遭《紐約郵報》爆料，在擔任副總統的期間，透過小兒子杭特認識烏克蘭布利斯瑪天然氣公司（Burisma）的董事會顧問波紮爾斯基（Vadym Pozharskyi），然而當拜登到訪基輔時（Kiev）時，竟以扣留美國貸給烏克蘭的10億美元（約新台幣288億元）作為威脅，要求當地政府開除正在調查布利斯瑪的檢察官肖金。

《紐約郵報》在「電郵門」的另一則爆料，則是拜登將原本屬於美國的就業機會輸出至中國，而兒子亨特拜登（Hunter Biden）也與中國能源公司每年有1000萬美元（約新台幣2.9億元）的交易。

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