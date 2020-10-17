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請羊肉爐客人移車還不動…花店老闆怒砸店　桃園快打部隊秒趕到！

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▲桃園市春日路17日凌晨爆發花店業者不滿門口遭隔鄰羊肉爐客人停車擋路，請移車卻遲遲不理會，憤而翻桌砸店引來大批警方。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市春日路17日凌晨爆發花店業者不滿門口遭隔鄰羊肉爐客人停車擋路，請移車卻遲遲不理會，憤而翻桌砸店引來大批警方。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市春日路某花店負責人蘇姓男子，17日凌晨請隔鄰羊肉爐店家客人將停在店門口車輛移車，但經反映後卻遲遲未有動作，蘇男憤而衝進羊肉爐店家翻桌還持棍棒砸毀冰櫥，桃警據報後啟動快打部隊到場勸阻，化解雙方火氣，事後依違反社維法與聚眾鬥毆罪嫌將蘇男與謝男移送桃檢偵辦。

▲桃園市春日路17日凌晨爆發花店業者不滿門口遭隔鄰羊肉爐客人停車擋路，請移車卻遲遲不理會，警方趕抵現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市春日路17日凌晨爆發花店業者不滿門口遭隔鄰羊肉爐客人停車擋路，請移車卻遲遲不理會，警方趕抵現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，17日凌晨，位於春日路某家羊肉爐店家因生意不錯，客人上門吃消夜，卻將愛車停放在隔壁花店門口，花店蘇姓業者發現後，告知羊肉爐店家請客人移車，因為有車輛要出入，但遲遲沒有客人前來移車，蘇男火氣暴怒，手持棍棒衝入羊肉爐店家翻桌，還持棍棒砸毀冰櫥設備洩恨，但過程中並未傷人，卻嚇壞不少客人。

桃園警分局據報後，擔心引發衝突立即派出快打部隊前往排解，先將蘇姓業者與羊肉爐業者謝姓男子分別拉開詢問原委，沒讓可能發生的衝突擴大，警方偵訊後依違反社會秩序維護法與聚眾鬥毆罪，將蘇男、謝男分別移送桃檢偵辦，至於毀損部分，謝男並未對蘇男提告，警方則不受理。

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