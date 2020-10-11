OMNI夜爆搖滾盃對打賽！兩幫混戰狂噴辣椒水　1男遭酒瓶割臉送醫

記者張君豪／台北報導

11日凌晨4時許，台北市大安區知名的OMNI夜店內發生一起酒客鬥毆事件，雙方多人在舞池內大打出手，所幸店內安管人員立刻介入拉開雙方，轄區大安警分局敦化南路派出所也依規定出動快打部隊到場維安，但警方到場後發現舞池瀰漫辣椒水的味道、造成多名消費者身體不適，立刻調閱監視器追緝鬧事者。

▲大安警轄內知名夜店11日發生酒客鬥毆事件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市東區知名夜店驚傳鬥毆事件，敦化南路派出所長郭文釋說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示，大批警力趕到現場疏導民眾，並立刻制止現場的零星衝突，過程中仍有酒客因為喝得比較多意識狀態不清，仍在場對警察大小聲，警方依法動用強制力將嗆警的周姓民眾帶回警所保護管束。

值得注意的是，現場有一名消費者在舞池內因現場擁擠混亂，臉部遭到不明人士持酒瓶攻擊劃傷，所幸緊急送往國泰醫院救治並無大礙，警方目前調閱店家內部及周遭監視器循線追緝鬧事者，也呼籲民眾周末到夜店消費需理性節制，避免釀生衝突。

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