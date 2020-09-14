警1罐完封！苗栗KTV凌晨大亂鬥　10多人「店內打到店外」全GG

▲苗栗市1間KTV發生10多名青少年鬥毆事件，警方使用辣椒水壓制、將場面控制住 。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1間KTV，13日凌晨3時許，發生2方人馬酒後打群架事件，雙方10多人從店內打到店外人行道，警方啟動快打部隊到場，並用辣椒水壓制、將場面控制住，但有1人遭毆受輕傷；警方共帶回7人調查，另有2人因辱罵警方，將以妨礙公務罪嫌偵辦。

警方表示，13日凌晨3時31分接獲報案，指稱在苗栗市1間KTV有群眾鬥毆事件；據了解，這群年輕人約在20歲左右，起因疑似雙方人馬在準備離開KTV時，互看對方不順眼，先是起口角衝突，然後就在2樓包廂外打了起來，整群10多人從店內打到外面人行道上，整個過程都被民眾用手機拍下PO網，也讓路過的民眾看傻了眼。

▲這群年輕人，從店內打到店外人行道上，整個過程都被民眾拍下PO網。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業）

警方隨後啟動快打部隊到場，喝令大家停止並用辣椒水阻止民眾繼續鬥毆，不到30分鐘時間，就控制住了整個場面，警方帶回7人接受調查，另有2人因推擠及辱罵員警，將以妨礙公務罪嫌帶回偵辦；所幸這起鬥毆事件僅造成1人受到輕傷，至於詳細鬥毆原因，尚待警方調查中。

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