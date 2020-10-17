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影／國際農機展！智能採茶...無人機噴藥　科技農業新創意吸睛

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記者沈繼昌／桃園報導

「2020第15屆台灣國際農業機械暨資材展」17日在桃園市高鐵站前廣場舉辦，市長鄭文燦表示，市府與台灣農機工業同業公會共同主辦，將亞洲最大農機展首度移師桃園青埔展出，現場規劃逾8百個攤位展出美、日、德、義等20餘國最新農業機械，台灣品牌在農機設計製造上展現智慧等特色，盼望為農民、廠商帶來更多收益與訂單，展現台灣精緻農業、智慧農業新實力。

▲台灣國際農業機械暨資材展首度移師桃園，在高鐵桃園站前廣場展出，桃園市長鄭文燦與農委會主委陳吉仲（右前五）等人主持開幕儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台灣國際農業機械暨資材展首度移師桃園，在高鐵桃園站前廣場展出，桃園市長鄭文燦與農委會主委陳吉仲（右前五）等人主持開幕儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲台灣國際農業機械暨資材展首度移師桃園，桃園市長鄭文燦期許台灣品牌能展現智慧化等特色。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台灣國際農業機械暨資材展首度移師桃園，桃園市長鄭文燦期許台灣品牌能展現智慧化等特色。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，桃園市重視農業發展，積極提升農民福利，自2015年開始，市府逐年編列農機補助預算，截至目前為止，已補助本市農民5681台農機，其中大型農機補助有857台，以鼓勵台灣農業機械產業發展。

▲台灣國際農業機械暨資材展首度移師桃園，台大生物機電系師生研發的協作式智慧載具，能幫忙採收茶葉等農作，節省大量人力。（圖／記者沈繼昌攝）

▲台灣國際農業機械暨資材展首度移師桃園，台大生物機電系師生研發的協作式智慧載具，能幫忙採收茶葉等農作，節省大量人力。（圖／記者沈繼昌攝）

其中由台大生物機電工程學系師生研發的雜糧特作作物省工協作式智慧載具，負責研發團隊指導教授顏炳郎指出，這套協作式智慧載具已取得台灣與大陸地區專利，可用於茶葉採摘或其他農作收成，在實際操作上節省至少一半以人力，對亟需人力的農村而言確實是最好幫手之一，目前希望能獲得國內外廠商支持，才能進入量產階段，嘉惠更多台灣農民。

▲台灣國際農業機械暨資材展首度移師桃園，台大生物機電系師生研發的協作式智慧載具，在茶業改良場茶園中實際採收。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台灣國際農業機械暨資材展首度移師桃園，台大生物機電系師生研發的協作式智慧載具，在茶業改良場茶園中實際採收。（圖／記者沈繼昌翻攝）

研究助理賴暘倫解釋，協作式智慧載具，可配合操作者在單一茶道內進行協同式採收，節省勞動力與生產成本，載具可承受大部分採茶刀具負荷，解決人工使用採茶刀具缺點，且具有較大操作靈活性，可在非特定茶園中使用。

▲台灣國際農業機械暨資材展首度移師桃園，台大生物機電系師生研發的協作式智慧載具。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台灣國際農業機械暨資材展首度移師桃園，台大生物機電系師生研發的協作式智慧載具。（圖／記者沈繼昌翻攝）

研究團隊大四學生伍敬祥說，協作式載具能透過感測器偵測周遭茶道環境，進行合適路徑規劃，同時與操作者保持併排行進，以維持茶葉收穫品質，此外，本載具可配合現有採收刀具尺寸與茶園茶樹寬度，自主規劃變換茶道之路徑，具有即時避障之功能。

▲台灣國際農業機械暨資材展首度移師桃園，展出的農用無人機吸引大批農民詢問。（圖／記者沈繼昌攝）

▲台灣國際農業機械暨資材展首度移師桃園，展出的農用無人機吸引大批農民詢問。（圖／記者沈繼昌攝）

展場中還有包括中大型無人機，可用於灑水、噴灑施肥與農藥等，具有輕便、好操作與低噪音等優點，尤其在農村欠缺人力當下，這些先進智慧型農業機械確實能節省大批人力，且具有快速環保等優點，因此吸引不少農民詢問採購。

農委會陳主委強調，台灣農業多數面臨土地與勞動力不足等問題，因此中央推動農機補助計畫，對於大型、小型農機具補助已超過18.7億元，以鼓勵農民多加使用自動化農業機具，藉此提升台灣農業競爭力，讓農業能永續發展。

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