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中壢當街擄人太驚悚　警圍捕拔槍畫面曝！7煞被壓制起獲槍械

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記者楊熾興／桃園報導

28歲鄭姓男子與24歲胡姓男子等人債務糾紛，9 日晚在桃園市街道遭胡男等人發現並遭持械強押上車，警方據報立即啟動快打部隊，並掌握車號循線追查，多部警車鳴笛包圍、火速在40餘分攔截圍捕，員警拔槍當街押制胡男、余姓男子等7名犯嫌並帶回所偵辦，查扣毒品1包、折疊刀、瓦斯槍、開山刀等刀械。

▲警方查獲胡姓男子等7人當街擄人上車，並起出大批刀械。（圖／中壢警分局提供）

▲警方查獲胡姓男子等7人當街擄人上車，並起出大批刀械。（圖／中壢警分局提供）

▲警方出動快打部隊火速包圍作案車輛。（圖／中壢警分局提供）

▲警方出動快打部隊火速包圍作案車輛。（圖／中壢警分局提供）

警方表示，昨日晚間19時32分許接獲報案，指稱中壢區中正路有名男子遭4名男子強押上廂型車後離去，於是立即啟動快打部隊，經查胡男等犯嫌一路跟隨被害鄭姓男子至中壢，見鄭姓被害人下車後隨即將其強押上車。

▲▼警方以優勢警力逐一將犯嫌押制在地。（圖／中壢警分局提供）

▲▼警方以優勢警力逐一將犯嫌押制在地。（圖／中壢警分局提供）

▲▼警方以優勢警力逐一將犯嫌押制在地。（圖／中壢警分局提供）

警方掌握車號立即出動多部警車沿街鳴笛循線追查，火速於20時15分在中壢區龍岡路三段巷內以多部警車攔截圍捕該車，員警並持槍喝令犯嫌下車，並以優勢警力將涉案胡姓男子、余姓男子等7名犯嫌當街押制後帶回所偵辦，查扣毒品1包、折疊刀4把、手指虎1把、現金10萬元、手機7支、瓦斯長槍2支、開山刀2把、匕首2把、瓦斯短槍1把、膠帶2綑等贓證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品、妨害自由、殺人未遂、傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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