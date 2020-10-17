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陸拍板《國旗法》明年元旦上路　追究侮辱五星旗「刑事責任」

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▲▼2019兩會,2019人大,全國兩會,兩會,人民大會堂,北京藍,兩會藍。（圖／記者曾俊豪攝）

▲中共全國人大常委會近日於北京召開。圖為北京人民大會堂。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳政錄／綜合報導

經過第二次審議，中共全國人大常委會17日表決通過修改《國旗法》、《國徽法》的決定，將於2021年1月1日起實施，內容對有損五星旗、中華人民共和國國徽的行為作出進一步禁止性規定，包括可依法追究刑事責任，或對情節較輕者，處以15日以下拘留。


據《中新社》報導，大陸修改後的《國旗法》明確，不得倒掛、倒插或者以其他有損國旗（五星旗）尊嚴的方式升掛、使用國旗。不得隨意丟棄國旗。根據新法，在公共場合故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱國旗、國徽的，依法追究刑事責任；情節較輕的，由公安機關處以十五日以下拘留。

▲▼中國國旗,五星旗,五星紅旗。（圖／路透）

▲大陸修法完善對有損國旗、國徽行為的法治規定。（圖／路透）

另一方面，大陸新法還增加國旗、國徽適用場合。例如，增加規定專門人民法院和專門人民檢察院，中央人民政府駐香港、澳門特別行政區有關機構應當在工作日昇掛國旗並懸掛國徽。

中共十三屆全國人大常委會第22次會議13日到17日在北京召開，除通過《國旗法修正草案》、《國徽法修正草案》，也表決通過修訂後的未成年人保護法，強化家庭監護責任、加強未成年人網路保護等，共九章132條。該法將自2021年6月1日起施行。

《國旗法》、《國徽法》修法方面，是在港版國安法生效後，於大陸今年8月8日開幕的全國人大常委會第21次會議上被首次提請審議，當時在新增條文中提到，不得倒掛或以有損國旗尊嚴方式升掛，不得隨意丟棄國旗等。

而後，大陸全國人大於本次第22次會議再次審議相關法案，據央視報導，二次審議稿內容央要求，專門人民法院和專門人民檢察院，中央人民政府駐香港、澳門特別行政區有關機構應當在工作日昇掛國旗並懸掛國徽；有條件的幼兒園參照學校的規定升掛國旗。

此外，大陸全國展覽館、體育館應當在開放日昇掛、懸掛國旗；國家機關和武裝力量的徽章可以將國徽圖案作為核心圖案；另一方面，增加規定特別提到「公民在莊重的場合可以佩戴國徽徽章，表達愛國情感」等等。

由於中華人民共和國國旗法、國徽法均已列入香港基本法附件三，因此待修正草案通過後，香港特別行政區也要配合實施，因此此次人大常委會審議結果、法案上路日期均引發關注。

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