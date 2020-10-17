車尾驚見「110救救我」！　警急壞速攔截…真相曝光火大開罵

▲一輛黑色小車尾部寫著求救訊息「110，救救我」。（圖／翻攝自微博／星視頻）



實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸山東高速公路交通單位接獲民眾報案，稱有一輛車的後方寫著求救訊息，於是單位便趕緊通知附近的交警，即可前往支援，後來成功攔截該車，而經過詢問後，才車主嘴裡得知，這一切都是閨女的「傑作」，不過對方一臉早已知道的態度，卻惹怒交警破口大罵。

根據陸媒《頭條新聞》報導，交警接獲民眾通報說，有一輛黑色小車尾部寫著「110救救我」，而單位隨後聯絡附近的交警，對該車進行攔截，而車主聽到警車警笛聲後，便乖乖遵循指揮，靠應急車道慢慢停下。

▲車主面對交警的攔截，感到一頭霧水。（圖／翻攝自微博／星視頻）



交警看到男車主下車後，便上前詢問說「車上有幾個人？」，對方則一臉茫然回答說「就我自己啊」，而警方緊接著要求車主交出身份證、駕駛證、以及行駛證，後來經過系統查核後，確定其身分屬實。而這時卻警方感到困惑，便指著車尾後方問說，「那求救訊息是怎麼一回事？」。

▲交警核實車主的身分。（圖／翻攝自微博／星視頻）



對方則無辜的回應說「這是我閨女的寫的」，沒想到交警聽到這樣的回答後，立刻大聲怒斥說，「是未成年孩子寫的是不是，你在旁邊看見了，你明明知道這個事情，為什麼還不擦掉呢？一路上都在為你這個事情緊張」，且還對車主解釋說，「你別怪我聲音大聲，咱們就說這個道理好不好？」，而車主則一臉愧疚不斷賠罪，才得以結束這一場烏龍。