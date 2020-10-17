中紀委「五中全會」前打虎　能源局副局長劉寶華被查

▲大陸國家能源局副局長劉寶華17日遭中紀委調查。（圖／取自大陸國新辦網站）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家能源局再有高層被查。正值中共月底舉辦19屆五中全會前，據中紀委網站17日披露，國家能源局副局長劉寶華因涉嫌嚴重違紀違法，於今天上午被宣布接受調查。

在此之前，劉寶華的上司、大陸國家能源局前局長努爾·白克力，已於去年12月因犯受賄罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，副局長王曉林也已經被查，還有劉寶華的前任、大陸國家能源局核電司原司長郝衛平，因受賄1240萬餘元，2016年10月在北京一中院獲刑12年半。

中共中央紀委國家監委網站通報，劉寶華，男，漢族，1963年8月出生，河北寧晉人，曾在水利電力部、能源部、電力部等單位工作，1998年7月起進入國家電力系統，相繼在國家經貿委電力司、國家電監會市場監管部工作。

劉寶華2013年6月進入大陸國家能源局後，歷任市場監管司司長（正司局長級）、核電司司長等職，2017年8月起任副局長；今年9月28日，是他最後一次公開亮相，於一場記者會上，介紹電力行業優化營商環境的情況。

除劉寶華外，中紀委17日亦宣布另一官員被查訊息，為住房和城鄉建設部（住建部）法規司副司長陳偉，因涉嫌嚴重違法，目前正在接受中央紀委國家監委駐住房和城鄉建設部紀檢監察組、山東棗莊市監察委員會的監察調查。

中共將在本月底召開19屆五中全會，為未來五年「十四五」時期發展進行規劃，審議「中共中央委員會工作條例」，確立黨的領導和強化國家治理，預計進一步強化「維護以習近平為核心」的黨中央權威、統一領導內容。

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