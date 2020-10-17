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新疆：「再教育營」學員已全部結業　敦促美國撤銷制裁

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▲▼新疆,維吾爾,再教育營,土耳其。（圖／達志影像／美聯社）

▲新疆「再教育營」引起國際關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

新疆維吾爾自治區人民政府16日表示，新疆教培中心學員全部結業，過上了正常生活，他們都是社會正常成員，政府對他們並沒有什麼特殊措施，敦促美國相關機構尊重事實，放棄偏見，停止政治操弄，撤銷對多家中國新疆企業進行製裁的錯誤決定，恢復兩國企業之間正常經貿往來。

根據《新華社》報導，維吾爾自治區新聞辦公室新聞發言人祖力亞提·司馬義指出，當前，新疆反恐怖主義和去極端化鬥爭取得重要階段性成果，新疆已連續近4年未發生暴恐案件，各族人民獲得感、幸福感、安全感明顯提升，「但是，『三股勢力』及其影響依然存在，『東突』勢力依然在伺機製造事端，新疆反恐怖主義和去極端化鬥爭形勢依然嚴峻複雜。」

▲▼新疆民宅。（圖／達志影像／美聯社）

祖力亞提·司馬義提到，新疆將立足本地區實際，繼續深入開展反恐怖主義、去極端化鬥爭，堅持「一手抓打擊、一手抓預防」，既依法嚴厲打擊暴力恐怖犯罪，又重視開展源頭治理，通過著力改善民生、加強法治宣傳教育、加強幫扶教育等多種形式，最大限度保障公民的基本人權免遭恐怖主義和極端主義侵害。

維吾爾自治區商務廳副廳長阿斯哈爾·吐爾遜表示，美國以所謂「強迫勞動」為由，對多家中國新疆企業進行製裁，這種野蠻行徑肆意踐踏國際法和國際關係基本準則，嚴重侵犯企業和員工的正當權益，是美國非法實施「長臂管轄」的醜惡表現，「我們對此表示強烈憤慨和嚴厲譴責。」

▲▼維吾爾安全人員在新疆巡視。（圖／達志影像／美聯社）

阿斯哈爾·吐爾遜指出，這些企業都是合法註冊、依法依規生產經營的民營企業，忠實履行社會責任，恪守商業行為準則，依法保障企業員工的勞動報酬權、休息休假權、勞動安全衛生保護權、獲得社會保險福利權等權利。

阿斯哈爾·吐爾遜提到，這些企業為當地少數民族群眾脫貧致富提供了機會，企業員工都十分滿意，根本不存在所謂「強迫勞動」問題。

阿斯哈爾·吐爾遜強調，美國相關部門既未核實相關情況，也未同企業員工有過任何溝通接觸，就實施無理制裁，這嚴重違反了國際貿易規則，破壞全球產業鏈、供應鏈，是赤裸裸的霸凌行徑，「我們堅決支持企業通過法律手段維護自身合法權益。」

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