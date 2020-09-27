中芯國際被美制裁？官方沒收到通知…流傳文件疑點多

▲中芯國際為大陸規模最大的晶片製造企業。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

英國《金融時報》26日指出，美國政府已經對大陸晶片製造企業中芯國際（SMIC）實施出口限制措施，指出貨給中芯可能被用於「軍事用途」，構成「不可接受的風險」。不過，中芯國際27日表示沒有收到相關的官方訊息；同時也有大陸業界人士質疑報導可信度，並指出流傳的美方文件有許多疑點，甚至連最基本的地址都寫錯。

根據陸媒《中國證券報》報導，中芯國際指出，公司並未收到關於美國出口制裁的官方消息，將繼續與美國商務部合作。

中芯國際還強調，中芯只為民用和商用的終端用戶提供產品及服務，與中國軍方毫無關係，也沒有為任何軍用終端用戶提供生產。

此外，也有大陸半導體業界人士對外媒的報導，以及流傳的美國官方文件提出質疑，他提到，「首先，文件內中芯國際的地址就寫錯了，把『張江路』寫成了『長江路』。」

該名人士指出，其次，L Foundry早就被中芯國際賣掉了，出現在名單當中很奇怪；還有，若真的制裁中芯國際，那麼這份名單里中芯北方和中芯紹興也應該在其中。

該名人士還說，一般美國商務部的禁令都會給一個緩衝期，以保護美方廠商的利益，比較少是立即生效，但是這份文件當中也並沒有。

該名人士強調，文件內只是表明美國政府正在調查中芯國際，而在調查結果出來之前，美國企業在向中芯國際及其子公司出口在出口相關產品之前，需要申請許可證，並不是說禁止向中芯國際出口。