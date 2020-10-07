人權問題遭關切　華春瑩：近70國在聯合國大會支持中方立場

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

聯合國大會演變成中國與西方國家的外交角力。繼德國6日代表美、英、法等39國，發表關切中國人權紀錄的聲明後，中國外交部發言人華春瑩7日指出，有近70國在第75屆聯合國大會第三委員會發言，支持和呼應中方立場，這些國家認為，中國實施香港特區維護國家安全法，有利於「一國兩制」行穩致遠。

「十一」長假期間，中國外交部例行記者會休會，因此中國外交部發言人華春瑩是透過官媒《央視》發表上述言論。報導稱，這是針對少數西方國家，在聯合國大會第三委員會上妄議涉港、涉疆問題。

華春瑩表示，巴基斯坦代表55國就涉港問題做共同發言，古巴代表45國就涉疆問題做共同發言，支持中方在涉港、涉疆問題上的立場和舉措。

她說，這些國家認為，中國制定和實施香港特區維護國家安全法，有利於「一國兩制」行穩致遠，有利於維護香港的繁榮和穩定；這些國家讚賞中國新疆依法採取一系列措施，應對恐怖主義和極端主義威脅，保障新疆各族人民人權。

華春瑩表示，這些國家強調，不干涉主權國家內政是《聯合國憲章》重要原則，堅決反對將人權問題政治化和雙重標準做法，反對對中國進行無端指責和無理干涉。

華春瑩還說，一些西方國家自身人權劣跡斑斑，難民問題久拖不決、人道主義危機屢屢上演，種族主義、極端主義、少數族裔問題抬頭，反猶太、反穆斯林、反非洲後裔的言論和惡性事件頻頻發生，動輒對別國採取經濟封鎖、金融制裁等單邊強制措施，嚴重侵犯他國基本人權，他們有什麼資格對其他國家的人權狀況說三道四？

她指出，中方絕不接受人權「教師爺」，反對搞「雙重標準」。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。