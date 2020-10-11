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解放軍最新「保溫營房」曝光　內部溫度維持15℃以上

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▲▼解放軍曝光新型可拆裝式自供能保溫營房。（圖／翻攝央視軍事頻道）

▲新型「保溫營房」已部署在新疆與西藏海拔超過五千公尺的地區。（圖／翻攝央視軍事頻道）

記者曾俊豪／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）9日表示，北京在印度北部邊境部署6萬重兵，意味中印對峙局面距離降溫仍有段距離。無獨有偶，《央視》國防軍事頻道10日曝光解放軍自主研發的「可拆裝式自供能保溫營房」，採用節能建築、太陽能發電模式，可讓室外溫度-40℃的海拔5000米以上地區，建築物內部溫度可維持高於15℃，解決部隊長期駐守高原的不便。

報導指出，新型可拆裝式自供能保溫營房的所有材料在工廠預製生產，透過物流配送至建設點，結構是採用輕量化設計，安裝時無需機械，官兵只要徒手便可快速搭建，且可靈活組合為班、排、連、旅等各類營地。

▲▼解放軍曝光新型可拆裝式自供能保溫營房。（圖／翻攝央視軍事頻道）

▲▼新型「保溫營房」為節能建築，透過太陽能發電。（圖／翻攝央視軍事頻道）

▲▼解放軍曝光新型可拆裝式自供能保溫營房。（圖／翻攝央視軍事頻道）

報導提到，新型保溫營房是由陸軍工程大學研發，主要為山高路遠、無保障依託的高原、高寒地區部隊設計。營房採用節能建築、太陽能發電技術，具備「官兵自建、能源自足」的特點，已在新疆、西藏等地海拔5000公尺以上的一線邊防部隊使用，在極端氣候環境下，將為解放軍快速部署兵力提供強有力的野戰宿營保障。

駐守的解放軍士兵也提到保溫營房的便利。羅姓士兵指出，以前在餐廳帳篷吃飯時，只要颳風，碗裡面就都是沙子，如今搬進新型保溫方艙，再也不用吃沙。另一名龐姓士兵則認為，最大的轉變是一天24小時有熱水供應，冬天洗漱再也不害怕凍手凍腳了。

報導強調，這個可拆裝營房除了在高原地區使用，未來還將陸續投入到一線邊海防部隊、駐訓和臨時部署部隊使用，支持解放軍在極端性氣候環境的戰備訓練行動。

▲▼解放軍曝光新型可拆裝式自供能保溫營房。（圖／翻攝央視軍事頻道）

▲保溫營房可讓室內溫度維持在15℃以上，減少高原環境對官兵的生活衝擊。（圖／翻攝央視軍事頻道）

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