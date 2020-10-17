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公費流感疫苗搶打遭疑「錯失增購時機」　陳時中親揭沒多買原因

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▲▼陳時中上火線說明流感疫苗施打的政策。（圖／記者莊喬迪攝）

▲陳時中上火線說明流感疫苗施打的政策。（圖／記者莊喬迪攝）

記者洪巧藍／台北報導

公費流感疫苗民眾搶打，疾病管制署昨（17）日宣布暫緩公費對象中「非高風險慢性病的50~64歲健康成人」接種，有專家質疑，公費流感疫苗4月才決標，當時本有機會增加採購，卻錯失時機。衛福部長陳時中解釋，觀察年初流感重症個案數持續下滑，加上南半球流感疫情趨勢，評估維持以往施打比例即可達到群體免疫效果，才沒有加購。

陳時中今（17）日下午召開臨時記者會回應流感疫苗議題，他首先針對宣布暫緩對基層里長等增加工作負擔、造成不便等狀況致上最大歉意。

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陳時中強調，公費流感疫苗目標為群體免疫，讓超過25%民眾接種疫苗就足以達到效果，「不是每個人都要打」，也因此就要選定最高效益族群。過往考量主要以高風險與高傳播族群為目標，避免感染後引發重症死亡，或者出現群聚，公費對象當中50~64歲族群風險就相對低，所以選擇來暫緩。

不過這也引來外界質疑今年為何沒有加購疫苗？前疾管局長蘇益仁指，SARS流行當年也面臨流感疫苗搶打，曾緊急調度20萬劑疫苗。而今年早也預期可能有搶打潮，在4月疫苗採購時進行加購，還來的及，現在全球搶買，想加購也來不及。

陳時中回應，今年2、3月觀察流感病患相對少，曾經評估有無擴大施打的必要，後續再觀察南半球流感，不但沒有大流行，反而是低很多，以往經驗判斷公費加上自費疫苗增量，應該可以滿足大家需要、因應這波流行。

至於明年疫苗採購是否評估增量。疾管署副署長發言人莊人祥表示，流感季施打後會檢討「下個流感季是否多買」，會提出做內部討論，若行政院也認可，會評估是否要增加。

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