公費流感疫苗緩打基層大亂！陳時中致歉：增加不便表達最大歉意

▲衛生福利部部長陳時中。（圖／記者莊喬迪攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年公費流感疫苗接種踴躍，衛福部長陳時中16日宣布應變機制，今（17）日起暫緩無高風險慢性病的50~64歲族群接種，卻讓地方基層亂成一團，不少里長抱怨先前民眾都已經預約好，卻突然得取消。陳時中今日下午再親上火線說明，瞭解今早鄰里長通知相關人員增加工作負擔，他要表達最大歉意。

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▲▼公費流感疫苗施打對象調整。（圖／疾管署提供）

陳時中昨表示，經諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家，建議依感染流感併發重症風險，以65歲以上長者及6個月以上至國小入學前幼兒等主要流感高危險族群優先接種，自今年10月17日起暫緩無高風險慢性病的50至64歲成人接種作業。恢復則要看疫情狀況以及高風險族群施打率達到一定程度之後，再來討論是否開放該族群繼續接種。

陳時中表示，公費流感疫苗目標是形成群體免疫，這幾年下來也有一定效果，最主要目標不是全部人都要打，是人口25%施打來達到群體免疫目標。

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