女提分手還坐前任的車！他狂追30公里　用「刀柄」把前男友頭打爆

記者陳雕文／新北報導

新北市汐止區一名女子跟「前任」藕斷絲連，現任男友不滿，兩人常為此爭執，後來女子提分手並跑去三重，醋男開車緊跟，後來發現心愛的女友竟坐上前任的車！醋男持續加速跟蹤，最後在台65線6.2K處把車攔停，醋男持開山刀下車，用刀柄把前任的頭打到爆血，女友哭喊，「不要再打了！不分手了！」

▲曹男狂追30公里，持刀柄瘋狂攻擊，導致林男頭部受創，當場噴血。（圖／記者陳雕文翻攝）

原來，在汐止租屋的46歲曹姓男子，上個月底上午因為「44歲潘姓女友和46歲林姓前男友糾纏不清」兩人發生激烈爭吵，潘女後來撂下「我們分手吧！」的狠話，轉身離去，曹男無法阻止，只能開車跟在後頭，一路到了三重，曹男看到潘女上了林男的車，醋勁大發加速跟蹤。

▲現場滿地鮮血，畫面怵目驚心。（圖／記者陳雕文翻攝）

追了30公里到台65線高架橋新莊往土城方向6.2K處，曹男成功將車攔停，持開山刀柄攻擊林男，林男頭部撕裂血流如注，潘女站在一旁簡直嚇壞了，最後哭喊，「不要再打了，不分手了，我跟你走。」還表示願意復合，曹男這才喜孜孜地以勝利者的姿態把潘女帶走。

由於林男擔心潘女可能也會遭受攻擊，急忙報案，警方到場後，先協助送往亞東醫院救醫，再根據林男提供的資料，查知曹男所使用的車輛是租的，調閱相關監視器及雲龍系統，確認曹男行駛至烏來區，怕潘女遭受危害，先協請烏來分駐所協助攔查，並由偵辦人員前往圍捕。

後來警方於烏來觀光大橋順利攔車，並將曹男及潘女帶回分駐所戒護，並於車輛起獲開山刀及摺疊刀各1把，曹男對犯行坦承不諱，並且還一直強調，「我那麼愛她，她怎麼可以跟前男友聯繫！」訊後警方依傷害及妨害自由罪將人移送。

▼林男遭刀柄攻擊頭部，身上都是血。（圖／記者陳雕文翻攝）