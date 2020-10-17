曾是全台唯一有照⋯證照失效後首違規！陳木元駕駛R22直升機遭逮

▲9月中旬淡水才出現R22直升機違規亂飛，10月台東也出現相同事件。（圖／記者楊漢聲、邱中岳攝）

記者李宜秦／台北報導

近日一名桃園仕紳駕駛R22直升機於新北市淡水起降，過程遭拍下發網，當事人因此受罰，今日台東再度傳出發生類似事件，經查發現違規飛行的駕駛竟是國巨公司前總裁陳木元。陳木元於2012年考取我國首張自用直升機適航證及操作證，期限到期後卻沒有繼續檢定，因此失效。

台東上空出現疑有R22型直昇機在飛行，台東地檢署獲報後速與成功分局警組成專案小組查辦，經多日縝密蒐證，日前檢察官持台東地方法院核發的搜索票，會同交通部民用航空局權責人員至被告陳木元居住處搜索，扣得Robinson R22 BetaⅡ型輕型2人座直昇機1部等相關事證。

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檢察官於16日下午傳喚被告陳男到案調查後，認為他涉嫌違反民用航空法第103條使用違法航空器飛航、第104條無證照飛航等罪嫌，犯罪嫌疑重大，但尚無羈押之必要，諭知具保25萬元。

▲上月一架R22直升機一度打算降落在淡水「海中天」董娘豪宅旁草地，讓附近民眾嚇壞。（圖／民眾提供）

事實上陳木元曾於2012年考取我國首張自用直升機適航證及操作證，他過去接受媒體專訪時表示，年輕時為了考照，花了一年努力準備，成為成功考照的第一人，不過後來卻一次都沒能飛上天。

陳木元表示，年輕時曾在直升機部隊服役，因此愛上飛行，之後也常利用空閒時間，在美國飛行學校學開直昇機，累積了數千小時的飛行時數。不過陳木元的證照到期後，沒有再繼續接受檢定，因此已經失效，這也是證照失效後首度違法飛行遭逮，目前我國已無人持有合法自用直升機相關證照。

根據民航法規定，適航證書若有效期間屆滿、登記證書失效、航空器不合適航安全條件，就會失去效力，登記證書或適航證書失效時，由民航局公告作廢。持有人並應自失效之日起二十日內，向民航局繳還原證書。