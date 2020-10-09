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富商直升機秘密基地曝光　友人涉偽證「最高7年」刑責比駕駛重

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記者沈繼昌、柯沛辰／桃園報導

一架R-22私人直升機在淡水違法起飛，遭目擊民眾拍下。由於陳姓富商是累犯，過去在宜蘭起飛也遭開罰，恐面臨最重5年刑責，所以影片曝光後，他第一時間租下龜山區大坑里某處鐵皮倉庫，藏放直升機。

有目擊民眾8月拍下一架白色直升機低空盤旋，一度欲降落在「海中天」董座豪宅後院。影片曝光後，董娘王太太急忙現身澄清，強調該架直升機非自家所有，當天見直升機飛進後院後也相當傻眼。

▲▼R22直升機一度打算降落在淡水「海中天」董娘豪宅旁草地，讓她一家人全嚇壞。（圖／民眾提供）

▲R－22直升機8月15日欲降落在淡水「海中天」董娘豪宅旁草地，讓目擊民眾嚇壞。（圖／民眾提供）

案經士林地檢署徹夜偵辦，本月9日拘提駕駛、55歲陳姓富商到案。據悉，陳男是某汽車通運公司負責人，家族在龜山一帶，持有多筆土地，多年前因個人愛好，透過不合法管道購入R-22輕型直升機，並在未經許可的情況下2008年升空試飛，遭判有期徒刑2月，易科罰金6萬元。

如今陳姓富商又在淡水試航，遭民眾拍下，雖緊急租下桃園龜山的百坪鐵皮倉庫藏匿直升機，但仍遭逮。他供稱，當天是友人炫耀「我有一個朋友有直升機啦」，拜託他開直升機來載人，他才開直升機前往。檢方訊後，認定違反《民航法》，諭令50萬元交保。

▲▼富商直升機秘密基地曝光　友人涉偽證「最高7年」刑責比駕駛重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼陳姓富商租下龜山區某鐵皮倉庫，藏放直升機避風頭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼富商直升機秘密基地曝光　友人涉偽證「最高7年」刑責比駕駛重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

目前直升機已被扣回松山機場。另外，孫姓證人涉嫌偽證，稍早轉列被告，但檢方認為暫無具保或羈押必要，因此將孫男請回。

刑法41條規定，「犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得易科罰金。」 換句話說，偽證比亂開飛機的刑責還重，亂開直升機最重5年，但偽證最重7年不得易科罰金，因為所犯之罪的本刑最重超過5年有期徒刑，無法適用易科罰金的規定。

▼檢方將Robinson R-22 BetaⅡ型輕型2人座直升機扣回松山機場。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼檢方扣案的Robinson R22 BetaⅡ型輕型2人座直昇機。（圖／記者邱中岳翻攝）

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