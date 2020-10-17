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R22之亂台東也有！直昇機違法滿天飛檢警查扣...玩家25萬交保

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▲▼台東地檢署與警組成專案小組，日前於陳姓民眾家中查獲一台R22輕型直升機。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東地檢署與成功分局警組成專案小組，日前於陳姓民眾家中查獲一台R22輕型直升機。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、徐愷昕／台東報導

台東警日前發現疑有R22型直昇機在轄區內違規起降及飛行，立刻報請台東地檢署指揮偵辦，檢察官速召集成功分局組成專案小組，並會同交通部民用航空局台東航空站一同嚴查，16日下午檢方將陳姓嫌疑人傳喚到案，偵訊後諭令他以25萬元交保。

台東上空出現疑有R22型直昇機在飛行，台東地檢署獲報後速與成功分局警組成專案小組查辦，經多日縝密蒐證，日前檢察官持台東地方法院核發的搜索票，會同交通部民用航空局權責人員至被告陳O元居住處搜索，扣得Robinson R22 BetaⅡ型輕型2人座直昇機1部等相關事證。

檢察官於16日下午傳喚被告陳男到案調查後，認為他涉嫌違反民用航空法第103條使用違法航空器飛航、第104條無證照飛航等罪嫌，犯罪嫌疑重大，但尚無羈押之必要，諭知具保25萬元。

台東地檢署藉此呼籲，飛行愛好者應循合法管道取得相關證照及使用合法航空器飛行，以維護空中航機飛航秩序，並保障自身及地面民眾生命財產安全，大家切勿心存僥倖以身試法，不僅危害社會秩序及民眾生命財產之安全，同時將面臨追訴及刑責。

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