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鎖定了！全台違法亂飛直升機還有7架　民航局：一活動就移送偵辦

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▲▼R22直升機一度打算降落在淡水「海中天」董娘豪宅旁草地，讓她一家人全嚇壞。（圖／民眾提供）

▲先前一架R22直升機在淡水違規亂飛，民航局掌握對象後，由檢方迅速查扣機具並拘提違法駕駛到案。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／台北報導

針對直升機與超輕載具違法活動所造成的飛安威脅，交通部民用航空局表示，已初步清查全台違法機具與場地，目前掌握全台還有6、7架沒有合法申請、但有違法活動紀錄的直升機，除了R22，可能還有CH7等機型。針對這些航空器，民航局表示，已掌握放置地點，並發函警政署與當地警方協助監控，一有違法活動，立即蒐證，由民航局移送檢方偵辦。

上月中有架Robinson-R22直升機於淡水地區違法飛行，引發社會關注，也嚴重威脅飛航安全，民航局上週掌握對象後，檢方迅速查扣機具並拘提違法駕駛到案。民航局表示，法令並未限制R22機型進口，但國內目前並無合法申請的R22直升機。

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▲▼民航局標準組組長林俊良。（圖／記者賴文萱攝）

▲民航局標準組組長林俊良。（圖／記者賴文萱攝）

民航局飛航標準組組長林俊良指出，初步清查，全台目前沒有合法申請、但有違法活動紀錄的直升機有6、7架，除了R22，可能還有CH7等機型；這些航空器，民航局均已掌握放置地點，已發函警政署與當地警方協助監控，一有違法活動，立即蒐證，由民航局移送檢方偵辦。除了日前出現在淡水的一架之外，近幾年在中南部及東部也都曾接獲通報。

據了解，一台全新的R22直升機價格高達新台幣1200、1300萬元，玩家會選擇R22或CH7等直升機，主要是因為機型小，停放地點相對單純，另外飛行噪音也不大，在操作飛行技巧相對簡單，容易上手。

▲▼檢方扣案的Robinson R22 BetaⅡ型輕型2人座直昇機。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼檢方扣案的Robinson R22 BetaⅡ型輕型2人座直升機。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼檢方扣案的Robinson R22 BetaⅡ型輕型2人座直昇機。（圖／記者邱中岳翻攝）

林俊良指出，希望這些違法直升機機具儘速向民航局辦理登記並申請自用航空器，後續包括考照等程序，民航局會積極協助與輔導。

由於此類違法活動對飛安威脅極大，民航局也呼籲玩家與業者儘速補正合法程序，未來一旦查獲違法活動，移送檢方偵辦時，也會建議檢察官於偵結起訴時，應請求法官從重量刑。

依據民航法第103及104條，航空器違法部分，可處五年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金；駕駛違法部分，同樣可處五年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

▲▼R22直升機一度打算降落在淡水「海中天」董娘豪宅旁草地，讓一家人全嚇壞。（圖／翻攝自細說淡水）

▲R22直升機一度打算降落在淡水「海中天」董娘豪宅旁草地，讓一家人全嚇壞。（圖／翻攝自細說淡水）

另外，超輕載具同樣也是另一飛安威脅，林俊良表示，目前全台有5處合法起降場地，檢驗合格的航空器有62架，目前仍有效的合格操作證有229張，已經核定的合法活動空域有10處。

而根據民航局清查，全台約有10處違規場地，不合格的航空器估計約20架左右，林俊良說，對這些違規場地與機具，民航局同樣已發函警政署、各地方政府與警方，除請警方協助監控，即時掌握非法活動，也請地方政府協助拆除違規場地與建物。

林俊良表示，要操作超輕載具，必須加入合法團體、考取證照，尚未取得合法資格的玩家，希望可以儘速補正程序，民航局會積極輔導與協助，也會督促這些玩家在合法空域操作與活動。

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