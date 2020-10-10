運輸直升機吊掛國旗進場　7架黑鷹伴飛超壯觀

記者陳家祥／台北報導

國慶大典10日登場，除了循例有精彩的樂儀隊、特戰人員戰技演示與戰機衝場外，今年還安排2架CH-47SD契努克運輸直升機，吊掛2幅巨幅中華民國國旗進場，並搭配7架陸、空軍所屬UH-60M黑鷹直升機，自主席台方向由左向右通過，場面相當壯觀。

▲109年國慶大會，CH-47直升機懸吊國旗入場。（圖／記者林敬旻攝）

本次國慶典禮，慶籌會邀請20位各界防疫有功人員代表，偕同臺北醫學大學合唱團30位同學一同齊唱國歌，在國歌演唱同時，由陸軍2架CH-47SD運輸直升機，吊掛巨幅國旗2面進場，並搭配7架陸、空軍所屬UH-60M黑鷹直升機，自主席台方向由左向右通過，象徵軍民同心讓台灣更好，並飛躍國際。

「陸軍航空特戰指揮部」，轄2個航空旅，1個飛行訓練指揮部，1個特戰指揮部，4個直屬單位，是陸軍戰力中能有效發揮陸、海、空三棲整體作戰的部隊，也是一支指揮靈活、火力強、機動快的部隊，防衛作戰中，可有效發揮攻守兼備的革命勁旅。

由於歷年戰訓演練，均圓滿達成任務，因此，「陸軍航空特戰指揮部」榮獲先總統蔣中正先生以駐地「武漢營區」命名為「武漢部隊」，同時蔣故總統經國先生更以「忠義」精神相期勉，這支部隊將賡續發揚「忠義標悍、勇猛頑強」精神，捍衛疆土，成為國人信賴的戰力。

▲CH-47直升機吊掛巨幅國旗進場。（圖／記者李毓康攝）