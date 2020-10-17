台東R22直升機違法亂飛！玩家遭起底…國巨前總裁陳木元

▲新北市9月中旬淡水才出現R22直升機違規亂飛，10月台東也出現相同事件，且玩家竟是國巨公司前總裁陳木元。（圖／記者楊漢聲、邱中岳攝）

記者楊漢聲、徐愷昕／台東報導

新北市9月中旬一架R22型直升機於淡水機試飛，造成當地民眾一陣恐慌，而該案的駕駛55歲陳姓富商本（10）月9日才遭拘提到案，怎料，台東日前也發生類似的離譜事件！成功分局近期接獲通報稱，有直升機東河鄉上空飛行，立即與檢方聯手展開調查，經查後得知，此次違規飛行的駕駛竟是移居台東有好一段時間的國巨公司前總裁陳木元。據了解，檢方16日已將他傳喚到案說明，並於偵訊後諭令以25萬元交保。

台東上空出現疑有R22型直昇機在飛行，台東地檢署獲報後速與成功分局警組成專案小組查辦，經多日縝密蒐證，日前檢察官持台東地方法院核發的搜索票，會同交通部民用航空局權責人員至被告陳木元居住處搜索，扣得Robinson R22 BetaⅡ型輕型2人座直昇機1部等相關事證。

檢察官於16日下午傳喚被告陳男到案調查後，認為他涉嫌違反民用航空法第103條使用違法航空器飛航、第104條無證照飛航等罪嫌，犯罪嫌疑重大，但尚無羈押之必要，諭知具保25萬元。

台東地檢署藉此呼籲，飛行愛好者應循合法管道取得相關證照及使用合法航空器飛行，以維護空中航機飛航秩序，並保障自身及地面民眾生命財產安全，大家切勿心存僥倖以身試法，不僅危害社會秩序及民眾生命財產之安全，同時將面臨追訴及刑責。

►偷偷分享少女秘密！

【相關新聞】

►R22之亂台東也有！直昇機違法滿天飛檢警查扣...玩家25萬交保