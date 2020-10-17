長庚醫院2020永慶盃路跑活動　台北高雄嘉義三地開跑

▲ 長庚紀念醫院2020永慶盃路跑活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

永慶盃路跑日前在縣治特區鳴槍起跑，賽事分為3公里和8公里兩組。縣長翁章梁表示，今年受到疫情影響，大至各項公開活動、小至個人生活習慣，多多少少都有一改變，但是唯一不變的，就是大家對健康的重視與追求，他將今年定調為嘉義縣運動營養年，就是要大家養成規律的運動習慣，因為運動就是健康的基石。

嘉義長庚紀念醫院為宣揚創辦人王永慶先生畢生堅持規律運動及社會關懷精神，透過推動全民運動，引領國人重視健康，永慶盃路跑活動已成為嘉義地區最大型路跑活動之一。

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▲嘉義縣長翁章梁出席長庚紀念醫院2020永慶盃路跑活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

在嘉義縣政府及故宮博物院協助下，今年路跑分為3公里及8公里，8公里路線沿故宮南院園區景觀道路行進，健康路跑同時還能享受在地藝文地標景緻；除了嘉義場路跑，台塑集團更串聯長庚體系台北和高雄等會場同步開跑，翁章梁和立委陳明文一早都到起跑點向參加路跑的民眾致意。

長庚紀念醫院關注國人健康及熱心社會公益，今年以「落實防疫新生活運動」為主軸，呼籲國人規律運動，提升免疫力，同時緬懷王永慶畢生堅持運動的精神，提升嘉義長庚紀念醫院社會公益形象。



路跑現場設有各式健康促進宣導攤位，結合醫療團隊辦理長照2.0服務、代謝症候群篩檢、健康營養新生活、正確用藥宣導、反毒教育宣導、病人安全、安寧緩和及器官捐贈等進行宣導，並安排摸彩及「跑出健康攝影比賽」活動，吉祥物阿波全程為您加油。

▲▼ 長庚紀念醫院2020永慶盃路跑活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁指出，王永慶先生16歲就來到嘉義，王創辦人感念嘉義帶給他所有的一切，生前在嘉義開辦醫院、設立學校、協助老舊校舍改建，嘉義人會永遠記得王永慶先生的恩情。