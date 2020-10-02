以長庚醫院為起點　桃市府試辦公車158、159路線

▲桃市府試辦公車158路線。（圖／交通局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為增加桃園市龜山區大坪頂地區民眾與學生的就醫、就學、工作等交通需求，桃園市以長庚醫院為起點，新增「158、159」、「大坪頂環狀紅、綠線」路線市區客運路線，即日起提供服務，迄今年12月31日止，由桃園客運試辦營運，歡迎市民朋友多多利用，若試辦期間營運情形良好，將接續正式營運行駛。

▲▼桃市府試辦公車159路線。（圖／交通局提供）

交通局長劉慶豐表示，本次闢駛路線係串聯龜山區大坪頂地區通勤、通學、就醫需求往返長庚醫院，轉乘其他國道公車路線至雙北市，沿途涵蓋各級學校、商圈與購物中心、醫院及重大軌道運輸場站，提升桃園市公車路線完善路網度及公車服務水準，邀請市民朋友多多搭乘大眾運輸，並提醒搭乘公車務必配戴口罩。

市府交通局指出，龜山區大坪頂地區以長庚醫院為中心，涵蓋公西里、文化里、樂善里、大華里、大湖里等5里範圍，轄內包含長庚醫院院區、機場捷運A8長庚醫院站、林口工三工業區、華亞科技園區等人潮聚集設施，且建築物密集，交通需求量大，因此以長庚醫院為起點，新闢2條試辦公車路線。

「158-大坪頂環狀紅線」路線行駛文化二路、復興三路、文化一路、文明路、復興一路，並增開158A支線繞駛長庚國小；另「159-大坪頂環狀綠線」路線行駛文化二路、文三二路、文化七路、文化三路。沿途行經大崗國中、樂善國小、長庚國小、大湖國小、文華國校等學校以及A8長庚醫院站、華亞園區、環球購物中心等重要據點。

此2條路線為循環線，採平假日行駛，「158」每日15班次、「158A」每日2班次、「159」每日17班次，收費方式同市區公車採里程計費，並享有持市民卡乘車買一送一優惠。另試辦路線與龜山區免費公車「L326坪頂線(長庚國小開)、L327坪頂線(林口長庚開)」路線行駛動線重疊，考量大眾運輸資源有限，避免重複補貼，於試辦期間同步停駛L326、L327路線。

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