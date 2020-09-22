從生活裡的小事成就地球的大事　台電推音樂趴、風箏節帶你出門fun電

▲在日常生活中做到節能減碳其實不難，跟著台電的秘訣一起做就能輕鬆節電。（圖／翻攝自台電官網）

生活中心／綜合報導

生活中的每件小事，都是在成就你想要的未來，從日常中節能減碳做環保，不僅為自己省荷包，也是盡一份地球公民的責任。生活要節電，也要懂得「fun電」，才能讓自己充滿電力迎接更多新的挑戰！台電近幾年不斷推出新穎的節電活動吸引年輕人參與，藉由實際的活動體驗了解節電知識，今（109）年更透過最吸睛的小小台電營、時下最流行的密室逃脫以及音樂趴活動推廣節電知識，目的就是要鼓勵全民一起走出戶外fun電去。

夏天因天氣熱，吹冷氣的時間變多，用電量增加，電費自然也會跟著增加，台電貼心整理了節電妙招，就是要幫民眾省電也省荷包；除此之外，也順勢推出各種戶外fun電活動，把夏天熱到懶得出門的煩悶心情一掃而空，力行節電也要認真找樂子放電，節電就從改變生活開始。

[廣告]請繼續往下閱讀...

想從日常生活中的小改變輕鬆達到節電效果嗎？其實一點也不難，照著台電的「節電生活美學」一步一步做，就能在各種瑣碎的小事上為你省下不少電費。

（1）家中燈泡換成LED燈泡了嗎？1顆13瓦的省電燈泡改由7W的LED燈泡取代，一年就可省下58元，相當於減碳約12公斤。

（2）夏天到了，家家戶戶幾乎都開冷氣消暑，建議除了每2～3週清洗冷氣濾網、溫度設定在26～28度及搭配循環電風扇之餘，家中11年以上的定頻老舊冷氣機，可汰換為能源效率分級1級的變頻冷氣機，再搭配適宜的噸數，經統計分析，汰換前後年耗電量分別是1,293度電及630度電，相差高達663度電的節電量，等同於省下約1,741元和減碳353公斤（節電效果：663度×2.6253元／度=1,741元，減碳效果：663度×0.533公斤=353公斤）。

（3）少看電視一小時、像用快煮壺及保溫瓶取代電熱水瓶、家中電器於不在家及睡眠時段關機以節省待機電力等，都可以達到節電功效，長期下來可省下可觀的電費；公司中的影印機、印表機、桌上型電腦不使用時關機也可有效節電。

▲小小台電營。（圖／翻攝自台電官網）

▲密室瘋節電。（圖／翻攝自台電官網）

還想知道更多節能秘訣？出門玩樂也可以！台電今（109）年大秀創意，推出讓小朋友為之瘋狂、場場爆滿的「小小台電營」，從遊戲過程中，透過抄表員、維修員、調度員等角色扮演了解台電人員工作性質，也認識水力、風力、太陽能等再生能源原理，更能學到節能減碳的正確知識。以穿越時空拯救愛迪生為題的「密室瘋節電」，藉由沉浸式解謎體驗，讓你了解智慧電網、用電設備等相關知識，刺激有趣且超級燒腦的遊戲過程，讓體驗遊戲的節電大使張秝芸大呼過癮，也讓參與民眾玩得盡興。

▲10/2中秋連假第二日，邀你一起參加「節電音樂趴」。（圖／翻攝自台電官網）

豔陽慢慢退位後秋高氣爽，現在正是走出戶外fun電的最好時機，10月2日中秋最chill的「節電音樂趴」，跟著玖壹壹、婁峻碩、陳零九等歌手一起嗨翻台南，揪親朋好友出門感受邊聽音樂邊野餐的樂趣，還有節電闖關遊戲等你喔；10月17、18日「節電放風中」在桃園國際風箏節展開星際奇航驚喜旅程，現場有機會一窺台電工程車的各種裝備開箱，讓你拍照打卡傳上網炫耀！

更多活動相關資訊，請上活動網站查詢►https://www.savepower.com.tw/index.php

（台灣電力公司 廣告）