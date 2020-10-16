桃園「銀光浪潮」勞動論壇　特定對象求職中高齡及高齡者占50.8%

▲桃園「銀光浪潮-新數位經濟來臨勞動論壇暨雇主座談會」。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為因應新數位經濟來臨、營造中高齡者友善就業環境，並促進中高齡勞工就業，桃園市政府就業服務處16日辦理「銀光浪潮-新數位經濟來臨勞動論壇暨雇主座談會」，逾150位企業雇主與會交流。勞動局指出，去(2019)年桃園市特定對象求職者計3萬5,413人，其中，中高齡及高齡者求職人數達1萬8,000人，占50.8%比例最高。

▲▼桃園「銀光浪潮-新數位經濟來臨勞動論壇暨雇主座談會」。（圖／勞動局提供）

因此，為協助中高齡勞工朋友就業，市府就業服務處以一案到底方式辦理就業媒合、職業訓練、失業認定等就業服務，除提供免費職涯諮詢及履歷健診服務，亦辦理多項就業促進活動，如就業促進研習課程、名人講座、職場參訪等，並藉由中高齡專案徵才活動、部分工時聯合徵才活動暨中高齡者職務再設計成果展，開發更多職場友善廠商，讓擁有豐富經驗的中高齡族群參與勞動市場，持續就業貢獻所長，另將工作經驗傳承給年輕員工，達到青銀共融的職場願景。

勞動局局長吳宏國表示，台灣人口結構受到高齡化與少子化趨勢的影響，15至64歲工作年齡人口自2015年達到高峰後開始下降，預估2026年我國65歲以上人口將逾20%，成為超高齡社會的一員，每5個人中就有1個是老人。另我國的中高齡者勞動參與率，亦低於美、日、韓等先進國家，我國60歲至64歲勞參率僅36.7%，65歲以上更只有8.4%，故在少子化的當前，中高齡的勞動力再運用實為我國刻不容緩的議題。

「銀光浪潮-新數位經濟來臨勞動論壇暨雇主座談會」，以「因應全球數位發展趨勢，企業轉型與人才發展之策略」為主題，針對新數位科技的演變所引發的工作型態跟環境出現的質變現象，例如：新商業模式、新工作型態、大數據應用、物聯網技術發展等趨勢對於勞動市場之影響，及企業面臨轉型可能遇到的問題及因應措施進行對談。

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