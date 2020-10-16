快訊／大眾集團假交易詐32億！檢調搜索約談王永慶女婿等10多人

▲大眾電腦董事長簡明仁涉詐32億元遭約談 。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

上市公司大眾投控董事長簡明仁，涉嫌在2014年到2015年間，利用旗下子公司、孫公司間的假交易，藉此取得不實信用狀後，向銀行押匯撥款取得上億美元，折合台幣32億元，台北地檢署16日指揮調查局，兵分5路，搜索並約談簡明仁和特助王繼賢、出納李慧玲等10多人，全案朝違反《證交法》財報不實以及詐欺等罪嫌方向偵辦。

大眾電腦是台灣自創本土電腦公司，2004年為拓展營運、分散風險，以股份轉換方式，成立大眾全球投資控股公司並上市(3701)，原來的大眾電腦，成為大眾投控的百分之百持股子公司，董事長都由簡明仁擔任，而簡明仁也是台塑集團創辦人王永慶的女婿。

檢調獲報，大眾集團為了資金周轉，2014年和2015年間，多次以子公司廣仁科技賣CPU等電腦元件、設備給另間設於大陸的才眾電腦公司名義，製作不實買賣合約，由才眾拿著假的交易憑證，向中國農民、中國建設銀行取得商業信用狀，再由廣仁科技拿信用狀等文件，向美商富國銀行台北分行辦理押匯取得美元現金。

總計廣仁共用假交易、信用狀辦理32次押匯，現金約新台幣32億元，雖然才眾電腦已經向中國農民、中國建設清償信用狀，全案沒有銀行受到實質損害，但是因為大眾控投沒有在財報中如實接入這些虛假買賣，涉嫌違反《證交法》等罪，檢察官劉怡婷16日指揮調查局北機站展開搜索，並以嫌疑人身分約談簡明仁與特助王繼賢、出納李慧玲，另約談多名證人到案。

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