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快訊／王永慶女婿交保500萬！　涉大眾集團假交易詐32億元

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▲▼ 大眾投控董事長簡明仁500萬交保，限制出境出海。（圖／記者劉昌松攝）

▲大眾投控董事長簡明仁涉違反《銀行法》交保500萬。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

上市公司大眾投控董事長、台塑集團創辦人女婿簡明仁，涉嫌為了取得資金周轉，利用旗下子公司、孫公司間的假交易，再以不實信用狀，向銀行押匯撥款取得折合台幣32億元，檢調16日兵分5路搜索約談10多人後，台北地檢署檢察官17日凌晨以涉嫌違反《證交法》、《銀行法法》等罪嫌，諭令簡明仁500萬元交保，並限制出境出海。

同案被交保的還有大眾集團前三希科技董事長吳亦村120萬元交保，大眾集團特助王繼賢50萬元交保，大眾投控出納李慧玲30萬元交保 。

▲▼ 大眾電腦三希科技前董事吳亦村120萬交保（圖／記者劉昌松攝）

▲前三希科技前董事吳亦村。（圖／記者劉昌松攝）

大眾電腦是台灣自創本土電腦公司，2004年為拓展營運、分散風險，以股份轉換方式，成立大眾全球投資控股公司並上市(3701)，原來的大眾電腦，成為大眾投控的百分之百持股子公司，董事長都由王永慶二房次女王雪齡的簡明仁擔任。

▲▼ 大眾集團特助王繼賢50萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲大眾集團特助王繼賢50萬元交保（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報，大眾集團為了資金周轉，2014年和2015年間，多次以子公司廣仁科技賣CPU等電腦元件、設備給另間設於大陸的才眾電腦公司名義，製作不實買賣合約，由才眾拿假的交易憑證，向中國農民、中國建設銀行取得信用狀，再由出納李慧玲拿信用狀等文件，向美商富國銀行台北分行辦理押匯，由富國銀行將美元現金匯入廣仁公司。
▲▼ 大眾投控出納李慧玲30萬元交保 。（圖／記者劉昌松攝）

▲大眾投控出納李慧玲交保 。（圖／記者劉昌松攝）

總計廣仁公司辦理32次押匯，取得現金約新台幣32億元，雖然才眾電腦已經向中國農民、中國建設清償信用狀，全案沒有銀行受到實質損害，但是大眾控投沒有在財報中如實揭露這些虛假買賣，涉嫌違反《證交法》財報不實、《證交法》詐欺等罪，由北檢檢察官劉怡婷指揮調查局北機站發動搜索約談。

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