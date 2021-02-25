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獨／發通知書重改國小桌球隊　校長遭控不甩教育局協議！汰除冠軍教練

▲中山國小校長遭控不甩教育局協議惡意汰除十年冠軍教練 。（圖／記者吳世龍攝）

▲中山國小校長遭控不甩教育局協議，惡意汰除聘用10年冠軍教練 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄中山國小桌球隊成立約10年，但礙於有限教育資源，無法納入桌球體育班，在十年前，學校吳老師和家長們成立桌球後援會，由後援會聘任教練，網羅女教練陳思予進入中山，打下不少輝煌紀錄，但家長後援會指控，中山國小現任校長蕭木川於兩年前到校後，擅自重組球隊，改由學校聘任教練，另組後援會，甚至用一張通知書就要接管桌球隊，還以低薪詢問現任教練是否進入球隊擔任教某一年級的助教，換算下來月薪只要1萬初頭，雙方現在各持己見，教育局也介入了解協調中。

▲中山國小校長遭控不甩教育局協議惡意汰除十年冠軍教練 。（圖／家長提供）

▲家長後援會指出球隊在陳思予教練(後)帶領下獲不少好成績。（圖／家長提供）

高雄中山國小桌球隊去年於高雄體促盃六個組別，勇奪五個冠軍一個季軍，戰績輝煌，也曾奪下全國總統盃女子組雙料冠軍，戰績比擁有桌球體育班的學校還要好。在十年前學校和家長們成立桌球後援會，由後援會聘任教練，網羅女教練陳思予進入中山。但現在後援會指控，現任校長蕭木川於兩年前接任中山一職，把耕耘多年的球隊和後援會批評為非法組織，在溝通之下，今年1月9號建議，重新改選幹部並提交組織章程和管理辦法，校長蕭木川見證下宣布，中山桌球隊家長後援會正式成立，不過，蕭校長雖同意後援會擬定好組織章程和管理辦法，他就核章認可球隊，但後援會積極按照學校指示呈交，卻遲遲等不到核章，校長僅回應按程序走完。

▲中山國小校長遭控不甩教育局協議惡意汰除十年冠軍教練 。（圖／家長提供）

▲校方突發出參加桌球隊通知書。（圖／家長提供）

後援會指出，就在下學期剛開學第二天2月23日，學校突然冒出一名組訓老師，挾著校長之令說要重組球隊，改由學校聘任教練，另組後援會，擅自決定3月份開始實施，讓後援會家長及現任總教練陳思予錯愕，學校單方面說接管就接管，透過老師發了一張加入學校球隊通知單，限期2月26日回覆，等同於若沒勾選參加的話，孩子就不能代表中山國小出賽，就算原先就是桌球隊球員，沒簽通知單一樣不算學校代表隊。

▲中山國小校長遭控不甩教育局協議惡意汰除十年冠軍教練 。（圖／記者吳世龍攝）

▲中山國小桌球後援會長會長周育民 。（圖／記者吳世龍攝）

中山國小桌球後援會長會長周育民提到，後援會都是配合學校政策，如果學校要成立校隊當然贊成，但完全沒有跟後援會協調，也不知道學校作法，卻透過老師發了一張加入學校球隊通知單，限期2月26回覆，等同於若沒勾選參加的話，孩子就非中山球員，要家長們在短短三、四天全盤接受，都沒事前溝通，相當不合理。

周會長更指出，學校還詢問教練陳思予是否進入球隊擔任教某一年級的助教，時薪按B級教練300元計價，換算下來，月薪1萬初頭，比基本薪資還低，相當污辱人。

對此，中山國小蕭木川校長表示，後援會成立辦法要送學校核准，學校認為有問題需要修改，其中一項希望教練任聘權歸還給學校，但後援會不肯。校長表示，社團老師聘用都要經過學校，不僅簽約還要繳良民證，但後援會沒有循規定，學校當然不接受，1月時就請後援會改條文內容，至今都沒有動作。因此學校就要另外再組一個桌球隊，由學校體育老師自己籌組。蕭校長指出，後援會是訓練選手為目標，但學校是希望讓一般生都能培養運動興趣，希望朝社團方式成立，讓有興趣的同學都來學。

▲中山國小校長遭控不甩教育局協議惡意汰除十年冠軍教練 。（圖／家長提供）

▲家長後援會為陳思予教練(左)發聲 。（圖／家長提供）

至於陳思予教練聘用及薪資不合理部分，蕭木川解釋，過去教練薪資都是後援會處理，學校也不清楚，這牽扯到稅金問題，因此也邀請她加入學校運作，薪資可以談，且社團老師的薪資教育局也有規定，不是隨便喊價，並無故意給低薪，他回擊，學校要求一點都做不到，但出事不能都讓學校扛責任。

目前雙方各持已見，無法取得共識，高雄市教育局國小科科長黃麗滿也回應，表示雙方曾開過協調會，當時透過教育局第三方協調，原先認定如果陳教練聘任符合規定，就能續聘，但開完協調會後，雙方又出現嫌隙，原因可能是落在球隊與過去操作方式差異大，目前教育局持續協調當中，盼能跟校方及後援會好溝通了解。

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