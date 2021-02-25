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飛蛾帶好兆頭！高雄強運家庭主婦獨得4.3億大樂透　1600萬做公益

▲台灣彩券股份有限公司總經蔡國基25日南下高雄祝賀開出頭彩的鑫采紅彩券行並致贈頭獎商店獎牌 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲台灣彩券股份有限公司總經蔡國基致贈頭獎商店獎牌，該彩券行也將中獎人送紅包部份捐出 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄一名40多歲的家庭主婦，於去年12月到便利超商買東西後，到一旁的鑫采紅彩券行買了20注1000元的大樂透，沒想到因此幸運中頭獎，這名頭獎得主相當有愛心不僅捐了1500萬元給中國信託慈善基金會，也捐了100萬元給點燃生命之火活動，另外更包了大紅包100萬給彩券行，彩券行也因此買氣旺，老闆說開獎前「飛蛾」帶來了好預兆。

▲中頭獎的高雄鑫采紅彩券行 。（圖／記者吳世龍攝）

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▲中頭獎的高雄鑫采紅彩券行 。（圖／記者吳世龍攝）

台灣彩券股份有限公司總經蔡國基25日南下高雄祝賀開出頭彩的鑫采紅彩券行並致贈頭獎商店獎牌，該彩券行於去年12月11日開出一注獨得大樂透頭獎4.3億元。蔡國基說，該名幸運兒是40多歲高雄的家庭主婦，她到彩券行隔壁的便利超商買完東西，看到鑫采紅彩券行外掛著「賀本店開出威力彩貳獎」布條，因此到店內詢問現在那種彩券頭獎最高？得知當期大樂透上看4億元，用1000元買了20注，第6注中了頭獎4.3億，蔡國基說，該主婦在有高額頭獎時有加碼彩券習慣。

▲中頭獎的高雄鑫采紅彩券行 。（圖／記者吳世龍攝）

▲中頭獎的高雄鑫采紅彩券行 。（圖／記者吳世龍攝）

蔡國基更大讚頭獎得主相當有善心，不僅捐了1500萬元給中國信託慈善基金會，也捐了100萬元給點燃生命之火活動，另外更包了大紅包100萬給彩券行。

鑫采紅彩券行老闆娘蔡文珠表示，開出頭獎前有隻飛蛾飛進店內，還停留了好幾個小時，當下就覺得是好兆頭，因為客人很多，對中獎者沒有特別的印象，也因為中了大獎買氣多了3成。而為了分享中獎人喜悅，同樣響應捐贈創世社會福利基金會高雄分會、中華房角石兒少關懷協會各10萬元，共同來做有意義的事。

▲中頭獎的高雄鑫采紅彩券行 。（圖／記者吳世龍攝）

▲鑫采紅彩券行將頭獎影本貼在店裡吸買氣   。（圖／記者吳世龍攝）

蔡國基表示，金牛年特別旺，大樂透春節加碼期間，頭獎開出9次，中獎注數共有11注、分別在台中市3注、台北市、台南市、高雄市各2注，桃園市、宜蘭縣各1注。他也不忘行銷25日要開獎的威力彩頭獎上看7.2億元，是今年以來最高的頭獎，籲民眾把握金牛年好時機買起來。

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