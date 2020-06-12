新竹市小塹有約小旅行　4路線小旅行解禁國旅熱

▲新竹市長林智堅化身「小智導覽團」旅遊團長。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

解禁後第一波城市觀光團開跑！新竹市府連四年推「」，規劃由專人帶團深入巷弄的城市小旅行。今日宣傳記者會新竹市長林智堅化身「小智導覽團」旅遊團長，穿梭石坊街巷弄，介紹在地故事美食，他指出，今年初團四大路線包括：親子線、旅人線、文青線、媽媽線，邀請民眾搭配市府推出限量6千份；適用於逾百商家的5百好玩券，也與40多家旅宿、轄下OT場館共推「三倍券」消費的專屬8折優惠，感受好玩、好買、好浪漫的竹市小旅行，一同帶著家人與另一伴和新竹市有約。

林智堅指出，防疫新生活啟動就是要讓大家「好玩、好買、好浪漫」，市府七月份加碼6000份500元的「好玩券」，只要入住與市府合作的旅宿便可獲得，能於近百家美食、伴手禮、文創等店家消費；市府更與超過40多家飯店、商家及餐飲合作，使用三倍券即可享有更多專屬的8折優惠，溫馨小旅行最適合帶著家人伴侶來浪漫一下。

林智堅表示，今年小塹有約小旅行推出4大路線不分年齡全面帶大家深度遊新竹，有趁著暑假帶孩子一同認識這座城市的親子線、遊覽新竹舊城歷史印記與時代痕跡的旅人線、市場買透透料理在地好滋味，學習怎麼做道地的新竹炒米粉的媽媽線、百年新竹公園與動物園一次逛遍的文青線，四種特色路線穿梭竹市巷弄街道，走訪竹市舊城、火車站後站，深入巷弄吃美食看古蹟，每一條路線都有專屬體驗。

林智堅市強調，除了舊城區外，新竹市還有微笑水岸，沿著左岸經過新竹漁港暢遊17公里海岸線，享受無敵海景，他分享，新竹市是座300年的年輕古城，充滿精彩的巷弄故事，趁著防疫新生活走出戶外，與另一伴一同來與新竹有約。

城銷處表示，今年度「小塹有約」除了規劃舊城區附近4條路線，以不同的客群來做主題，平均時間長度約為2小時。最特別的是每一條路線都有專屬其主題的獨特體驗活動，分別是「小塹有約旅人線：愛在舊城漫步時」的在地冰棒品嚐與搗摃丸體驗。

「小塹有約親子線：解鎖舊城寶藏」的兒童街區遊戲與驅蚊包手作體驗、「小塹有約媽媽線：料理達人的採買之路」的市場採買教學與料理課製作在地炒米粉、「小塹有約文青線：開箱新竹休閒生活」的玻璃DIY手作。路線不只呈現在地特色，更要讓民眾能夠規劃專屬自己的遊程，在每個街區巷弄中找到自己與新竹的連結。

城銷處說，希望從旅遊路線與休閒活動中，結合趣味性與教學性，例如「解鎖舊城寶藏」從城隍廟到石坊街，以街區遊戲、互動的方式，讓小朋友可以在遊玩中認識新竹生活與歷史，每一段故事都能讓孩子感受在地本土的過往，更透過驅蚊包體驗來認識傳統中藥與藥籤信仰。

各路線行程自即日起陸續開放民眾報名，每場次體驗價依照路線為300-700元，名額有限售完為止，詳細資訊請上「島內散步-小塹有約日久生情」專屬網頁(網址https://walkin.tw/page/421)或「新竹市政府城市行銷處」、「新竹市小旅行-小塹有約」粉絲專頁查詢。