來去新竹住一晚好康多　林智堅傳授市長版旅行攻略

▲新竹市府推出來去新竹住一晚活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

解封後第一個長假將至，新竹市府今推出「跟風當網紅」、來去新竹住一晚活動，由新竹市長林智堅騎gogoro開直播踩點，帶頭傳授「市長版」旅遊攻略，他說，只要民眾拍下心中最好吃、好玩的新竹市，就有機會獲得gogoro、iphone，入住44家旅宿搭配安心旅遊現折1千元，再享竹市限量加碼的6000份500元現金「好玩券」，可用於超過100家小吃、伴手禮等店，並可再抽gogoro、iphone、海瑞摃丸一年份等大獎。

林智堅化身網紅，公開他的美食口袋名單，首站至從小吃到大的肉乾、肉鬆名店利利號買伴手禮，接著到網紅名店戲棚下吃炸雞、還到覓雪手作雪花冰，全程以每張額度100元，總計500元「好玩券」消費，林智堅說，好玩券能用在100多處店家包括小吃攤販，各店家還推出各式下殺優惠，來新竹住一晚500元免費禮券到手隨你花，絕對划算。

市府推出「跟風當網紅」也力邀民眾參與分享攻略，拍下心中最好吃好玩的新竹市，分享你的「吃貨地圖」、「玩家攻略」，還能參賽抽好禮。

林智堅表示， 剛剛體驗一日網紅，為了就是顯示新竹市不斷改變創新，疫情衝擊全球飯店觀光旅遊， 歡迎國人來新竹旅行，中央地方攜手合作推出優惠，45家飯店可使用安心國旅1000元補助，另外只要入住就贈送500元好玩券，能於超過百家特色店全額折抵消費。

除了直播吃貨路線，林智堅也公布他的旅遊攻略，包括超夯的網紅打卡熱點魚鱗天梯、孩子最愛的青青草園超長溜滑梯、十七公里海岸線最美南港站，新竹市立動物園。林智堅說，歡迎大家來新竹深度旅遊、或品嚐百年小吃、逛逛年輕朋友創業店家，從旅遊途中，認識這座年輕古城的魅力。

城銷處補充，新竹最近還有剛啟動的南寮貝殼市集，就在海港旁邊，匯集十多間貨櫃店家，還有一台復古咖啡車，民眾可在此吹海風、享美食。

城銷處說，防疫新生活啟動就是要讓大家好玩、好買、好浪漫，「跟風當網紅」即日起至9月底徵件，將邀請評審選出前十名，並依序贈送網美必備品gogoro、iphone、Pro攝影機、飯店住宿券7張，詳情可見https://reurl.cc/1xNl9m。

另外，民眾本月起至10月底，凡入住與市府合作的44家旅宿，便可獲得限量6000份500元的「好玩券」，面額100元5張，使用上如同現金，可在134家美食、伴手禮、文創等使用。

城銷處表示，市府更與超過40多家飯店，及上百新竹特色店家合作，讓大家使用好玩券享受美食、體驗DIY、購買伴手禮，即可享有更多專屬好買優惠，還加碼抽獎Gogoro電動機車、iphone手機、飯店住宿券、海瑞貢丸一年份，邀請大家帶著伴侶來浪漫一下，一起感受溫馨小旅行。

城市行銷處處長顏章聖指出，這次好玩券配合店家有六大類型:「正港新竹味」囊括舊城區老店家、「跟風這樣吃」精選人氣網美店家、「竹科口袋名單」宵夜場東門市場與特色居酒屋、「山海飄香而來」則是香山與南寮特色店家、「伴你玩新竹」推薦伴手禮、「手感體驗」則推特色DIY體驗，除了有多元享受外，還有專屬好買優惠方案，邀請大家來新竹住一晚享優惠。更多活動詳情請關注新竹市新鮮事。