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新竹海岸三大夕陽照秘境：豎琴橋、沙丘、南港站

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▲夕陽搭配彩霞宛如濾鏡，讓沙丘更有異國感。（圖／新竹市政府提供）

▲夕陽搭配彩霞宛如濾鏡，讓沙丘更有異國感。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

近日連日破史上高溫，至傍晚高溫才稍緩，黃昏行程如何安排，新竹市政府推薦，近日知名的攝影景點豎琴橋首度更換18盞投射燈，越夜越美麗，吸引大批攝影愛好者朝聖取景落日、夜景，此外，17公里海岸線沿線「香山沙丘」、「南港站」都能欣賞最美夕照，日落到天黑的天色變化堪稱香山三景，賞完夕照順道夜騎17公里海岸線，伴隨著海風輕輕吹拂，沿線也都有LED照明安全又舒適，避開酷暑享受夏夜的美好。

新竹市城市行銷處表示，跨越西濱公路的豎琴橋，因造型獨特，一直以來都是愛好攝影與遊客拍照與打卡的熱門景點，還曾在2012年登上日本知名相機品牌年度月曆的封面，只要在網路搜尋就可發現不同時段的豎琴橋，其中以傍晚時分，香山豎琴橋搭配夕陽雲彩、西濱車道車軌最受歡迎，還有利用橋上兩旁的透明玻璃反射取景則居次。

城銷處表示，豎琴橋都陸續整修維護，過去常以結構、安全為主，此次考量燈具鄰近海邊，加上使用已久，投射出來的光線，亮度不如從前，首度更換18盞投射燈，讓整座橋梁造型在夜間也能呈現不同的獨特性與線條，不同角度美感各異，近日每至傍晚也都吸引大批攝影愛好者扛著腳架鏡頭聚集搶拍。

第二夕陽熱點，香山沙丘又被稱為「沙漠秘境」，無邊無際的沙丘，還有蔓荊、馬鞍藤等植物，有網友笑稱，到這裡彷彿到國外，有種荒漠感，若黃昏時刻抵達，夕陽搭配彩霞宛如濾鏡，讓沙丘更有異國感。

新竹市政府提醒，香山沙丘屬於香山濕地生態復育區之一，依據野生動物保育法禁止進入，民眾須申請才能進入，若擅入將處罰款，邀請民眾可在自行車道上欣賞沙丘美景。

另外，第三熱點南港站，位於17公里海岸線的最終點，城市行銷處處長顏章聖說，17公里南港站以最低限度、低強度開發改造，民眾來訪可從不同視角觀賞自然，例如站在空中步道與瞭望台，向西可眺望遠方的海景、夕陽、及隨季節變化的沙丘，向東可觀察魚塭內的鳥類。夜晚更有點燈，讓瞭望台呈現出不同風格。

城銷處說，微笑水岸17公里終點南港站完成後啟動夜間照明，17公里海岸線全程也改以LED燈提供照明，加上本次豎琴橋投射燈的更換，將讓夜間騎乘更加放心與愜意。

另外，微笑水岸17公里的還有「網美景點」彩虹1和2橋、藍天與白雲橋等，城銷處表示，總計有6座逾10年的自行車道橋梁，今年已投入5000萬元，補強彩虹1、2橋，並進行大規模、系統性的結構檢測，考量避免影響民眾休憩，工程將在平日進行、假日停工，平日橋梁周邊將架設指示牌，引導民眾至替代道路，替代道路將改往風車處前往。

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