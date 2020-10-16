淡水新市鎮、八里藏大麻養殖場　扣513株大麻「市值逾2億」警也看呆

記者陳豐德／新北報導

新北市淡水警方接獲線報，指稱在淡海新市鎮中的民宅大麻養殖場，警方15日前往查緝時當場查獲166株大麻活株，由於廖男被逮當時正準備出門，警方進一步追查發現他在八里也有養殖場，並在那邊查扣347株大麻活株，共計查扣市值6億元的大麻，毒品流向仍待進一步清查。

▲淡水警方在淡海新市鎮及八里查獲大麻養殖場。（圖／記者陳豐德翻攝）



日前淡水警方防治組接獲檢舉，稱在淡海新市鎮的社區住宅內有異相，疑似有人在內經營大麻養殖場，經專案小組長時間蒐證，15日下午3時許趁主嫌廖男（32歲）剛進入屋內，警方就持搜索票進入逮人，現場查扣到166株大麻活株及種植設備。

經突破廖男心防後，淡水、蘆洲警方合力在八里社區內發現養殖二場，該處規模更大，現場查扣347株大麻活株，共計查扣513株大麻。以單株大麻產量300克，主嫌以每公克800元批發給下游，他的不法獲利可高達1.23億元；若是整批流入市面，以每公克1500市價計，這整批大麻市值超過2.3億元，令檢警也不免咋舌。

警方表示，全案訊後依照毒品罪嫌將廖男移送偵辦，並將持續針對轄區流動性高的出租鐵皮屋、公寓或套房執行清樓專案，全面清查徹底消除治安死角。

▼大麻成品恐已部分流入市面。（圖／記者陳豐德翻攝）

