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大豪雨炸宜蘭！吳德榮解析「東北風異常降雨」：地形影響水氣停滯

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記者崔至雲／台北報導

受到東北風影響，北台灣近日有綿綿細雨，但宜蘭卻出現大豪雨現象，中央大學大氣系兼任副教授吳德榮分析，近日宜蘭地區雨勢是東北風帶來的沉降型降雨，雲停在那邊一直長大，就容易讓水氣產生，這種狀況發生在每年10月至12月間，氣象上稱為「東北風異常降雨」，但並是異常狀態。

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▲因東北風影響，宜蘭近日出現豪大雨現象。（圖／記者李毓康攝）

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吳德榮解釋，這不是颱風外圍環流引發的共伴效應，而是非常典型的秋冬季降雨，迎風面有雨背風面放晴，只要東北風夾帶的水氣多，受地形影響雨就容易下不停，沉降型降雨時間長又比較集中，因此影響宜蘭最近有豪大雨產生。

▲▼ 。（圖／氣象局提供）

▲海面上的熱帶低壓尚未生成颱風。（圖／氣象局提供）

吳德榮強調，宜蘭近日的降雨不是意外的事情，預計今晚至19日間東北風夾帶的水氣還會增加，北部山區和東北部仍要持續留意較大雨勢發生，宜蘭山區民眾務必多加留意。

中央氣象局今日也針對5縣市發布豪雨特報，其中新北市有豪雨、宜蘭縣則有大豪雨。氣象局表示，東北風影響，今(16)日宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，新北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、臺北市山區及花蓮地區有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

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