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嚴防第二波疫情再來！陳時中：11月中旬宣布「秋冬專案」緊縮嚴管

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記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情國際延燒，國內近期不斷新增境外移入病例確診，光是今天就有4例個案，專家也憂心秋冬疫情會再起。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16）日表示，現在世界正處於第二波疫情中，估計11月中旬會宣布秋冬疫情專案，進一步嚴管、緊縮，包含邊境管制、防疫新生活強度都會增加。

▲▼1016中央流行疫情指揮中心記者會,陳時中。（圖／記者呂佳賢攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，衛福部長陳時中。（圖／記者呂佳賢攝）

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指揮中心今日公布國內新增4例境外移入病例(案532至535)，分別為2女2男，年齡介於10多歲至20多歲，均為印尼籍，因就學於9月30日入境台灣。4名個案入境迄今均無疑似症狀，9月30日入境後即由校方分別安排至國內4家防疫旅館居家檢疫，10月15日檢疫期滿由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診(4名個案Ct值介於27至36，血清抗體檢驗中)。

衛生單位目前已初步掌握4名個案接觸者共220人，包括同車接觸者104人(其中92人為境外生，檢疫期滿前檢驗結果皆為陰性)、同班機接觸者115人及防疫旅館工作人員1人；其餘接觸者持續調查匡列中。

國內近期不斷新增境外移入病例確診，很多媒體報導歐洲國家例如法國確診人數創新高，現在時序進入秋冬，專家也憂心秋冬疫情會再起。陳時中表示，整體未來在秋冬會有疫情，看到各國第二波疫情，尤其歐洲，也都是持續創新高，美國看起來也沒有減緩傾向，「我相信非常有可能，國內境外移入風險越來越多，應該是在11月中會宣布一個秋冬專案。」

陳時中指出，到時候進一步嚴管、緊縮，包含邊境管制、防疫新生活強度都會增加。

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