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新增4例境外！印尼學生「無症狀」檢疫期滿採檢確診

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▲▼10月7日指揮中心記者會,陳時中,陳宗彥,莊人祥,張上淳。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增4例境外移入新冠肺炎確定病例，個案為分別為2女2男，年齡介於10多歲至20多歲，均為印尼籍，因就學於9月30日入境台灣。

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指揮中心表示，4名個案入境迄今均無疑似症狀，9月30日入境後即由校方分別安排至國內4家防疫旅館居家檢疫，10月15日檢疫期滿由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診(4名個案Ct值介於27至36，血清抗體檢驗中)。

▲▼新增4例境外移入，其中案532、533、535班機座位圖。（圖／中央疫情指揮中心提供）

▲新增4例境外移入，其中案532、533、535班機座位圖。（圖／中央疫情指揮中心提供）

指揮中心指出，衛生單位目前已初步掌握4名個案接觸者共220人，包括同車接觸者104人(其中92人為境外生，檢疫期滿前檢驗結果皆為陰性)、同班機接觸者115人及防疫旅館工作人員1人；其餘接觸者持續調查匡列中。

▲▼新增4例境外移入，其中案532、533、535班機座位圖。（圖／中央疫情指揮中心提供）

▲新增4例境外移入，其中案534班機座位圖。（圖／中央疫情指揮中心提供）

指揮中心統計，國內截至目前累計98,355例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含96,969例排除)，其中535例確診，分別為443例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、491人解除隔離、37人住院隔離中。

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