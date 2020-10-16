陳時中跳針答不出「如何分萊豬」　蔣萬安怒吼：部長！全部都是騙

▲立委蔣萬安質詢陳時中美豬議題。（圖／記者嚴云岑攝）

記者崔至雲／台北報導

萊劑美豬將於明年一月進入台灣，立法院社福衛環委員會昨（15）日第2次聯席審查萊劑美豬相關配套法條。立委蔣萬安質詢時一改過往風格，激動罵衛福部未來肉品只標產地、不標是否含有萊劑的，民眾該如何辨認？更直接拍桌罵衛福部長陳時中，政府一直說讓民眾選擇，但其實「全部都在騙！」

蔣萬安質詢一開始先問到，台灣開放牛肉進口前應組團赴出口國實地查核，「請問衛福部去了沒？」陳時中先說沒有，但保證會去查核，但當蔣萬安問到實際查核時間時、派誰前往時，陳時中則答不出來。

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蔣萬安再問到，「若美國豬、加拿大豬、西班牙豬、擺在部長面前，部長分辨得出來哪一款豬肉含有萊克多巴胺嗎？」陳時中先一直跳針，不斷說「會標示產地」、「這是另外一個命題」，在雙方來回問答後，陳時中才不禁鬆口坦言，沒標示確實「沒有」辦法辨識加工品是否含有萊劑。

蔣萬安再以明年上路的手搖飲新制為例，衛福部要求熱量、糖量、咖啡因等都需要標示，但面對萊豬、牛的進口，卻只標產地，不標含不含萊劑。蔣萬安怒批，「部長！你不要污著眼睛摀住耳朵」、「你沒有辦法辨識加工食品，你要人民怎麼辨識？你要人民怎麼選擇？部長！不要在這邊說空話！全部都是騙！全部都是謊言！今天我們在審查行政命令關於標示的規定，你在這邊說你沒辦法辨識！」

陳時中最後則再度跳針表示，「會標示產地」，蔣萬安拍桌、大吼，「不要再自欺欺人了！」