人妻40如虎！愛上70歲「老王」咻進摩鐵激戰自拍　夫崩潰出手了

▲一名40歲熟女人妻，與年近70歲小王交往，夫知道崩潰。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／桃園報導

桃園1名人夫透過中間人傳照片才知道，原來妻子與1名年近70歲老王在交往，甚至上摩鐵還拍下不雅照，令他相當崩潰，不滿自己遭出軌，進而求償200萬，老王卻辯稱和人妻是約性交易，但妻子卻坦承是和他在交往，法院以2人侵害配偶權判應賠人夫50萬元，可上訴。

人夫阿佑（化名）主張自己和香香（化名）於2017年3月結婚，但年近70歲的阿明（化名）明知道香香是有配偶之人，竟邀約香香出遊甚至發生性關係，更拍下香香私密不雅照存手機內，後來經共同朋友玲玲（化名）翻拍傳給他，才得知妻子早已出軌！阿佑認為自己婚姻遭毀情緒深受影響，甚至出現焦慮、憂鬱等等精神狀況，進而向阿明與妻子求償200萬元。

對此阿明駁斥，去年12月在台中市公園散步時認識香香，雙方談妥性交易價碼才會到汽車旅館發生性關係，而且經過對方同意才拍下不雅照，他表示真的不曉得香香是人妻，至於照片外流是因為跟玲玲夫妻聚餐喝醉意識不清被玲玲翻拍，自己並不知情。

但香香則說，自己和阿明是從去年12月開始交往，今年2月發現阿明原來也有老婆就和他分手了。對不雅照外流，香香則表示，之前就有跟阿明說不能外流，只能兩個人可以看，不清楚丈夫怎麼會知道。

法官認為，婚姻關係以夫妻共同生活為目的，應彼此尊重，互守忠實義務，保持其共同生活之圓滿，但阿佑卻因為妻子與阿明產生不倫戀，精神受到極大打擊，審酌雙方學歷、職業及收入等，判處香香與阿明應賠償阿佑50萬元。

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